Quốc hội khóa XVI mới thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, phóng viên có cuộc trao đổi với PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng, về những thay điểm mới trong cải cách thủ tục hành chính, phân cấp quản lý và yêu cầu tổ chức thực hiện các quy định mới.

PV: Thưa bà, Luật Bảo vệ môi trường 2026 mới được Quốc hội thông qua đã điều chỉnh thủ tục đối với một số đối tượng, chuyển từ yêu cầu đánh giá tác động môi trường hoặc cấp giấy phép môi trường sang đăng ký môi trường. Bà đánh giá thế nào về thay đổi này?

PGS.TS Bùi Thị An: Tôi kỳ vọng lần sửa đổi này sẽ khắc phục được những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Có thể thấy, khi xây dựng Luật năm 2020, chúng ta đã đưa ra nhiều quan điểm mới, mang tính đột phá, tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một số quy định bộc lộ những điểm chưa thực sự phù hợp với thực tiễn. Người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn khi thực hiện, cho thấy vẫn còn khoảng cách giữa quy định pháp luật với điều kiện thực tế.

Đáng chú ý, một số thủ tục còn phức tạp, phải qua nhiều khâu, khiến doanh nghiệp mất nhiều thời gian và nguồn lực. Trong khi đó, nguồn lực này hoàn toàn có thể được dành cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển. Vì vậy, tôi đánh giá cao việc lần sửa đổi này chú trọng cải cách thủ tục hành chính, điều chỉnh yêu cầu quản lý theo hướng phù hợp hơn với từng đối tượng. Khi quy trình đăng ký, tiếp nhận và kiểm tra được quy định rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, người dân và doanh nghiệp sẽ thuận lợi hơn trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

PV: Luật mới đã điều chỉnh theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm yêu cầu tiền kiểm. Vậy cần làm gì để vừa cắt giảm thủ tục, vừa bảo đảm không buông lỏng quản lý môi trường, thưa bà?

PGS.TS Bùi Thị An: Trước đây, chúng ta thường chú trọng tiền kiểm, tức là kiểm soát chặt chẽ ngay từ giai đoạn đầu. Tuy nhiên, theo tôi, không nên áp dụng một phương thức kiểm soát giống nhau đối với tất cả các loại hình hoạt động. Cần căn cứ vào đặc điểm sản xuất, kinh doanh và nguy cơ gây ô nhiễm để lựa chọn hình thức quản lý phù hợp. Có những trường hợp cần kết hợp cả tiền kiểm và hậu kiểm; nhưng cũng có những trường hợp chỉ cần hậu kiểm. Mức độ kiểm tra ở từng giai đoạn phải xuất phát từ điều kiện thực tế và nguy cơ môi trường mà hoạt động đó có thể gây ra.

Tôi đặc biệt coi trọng hậu kiểm, bởi đây mới là khâu phản ánh rõ các quy định pháp luật được thực hiện đến đâu và hiệu quả bảo vệ môi trường thực tế như thế nào. Hồ sơ ban đầu chủ yếu thể hiện những nội dung mà cơ sở dự kiến thực hiện, những cam kết được đưa ra trước khi hoạt động. Nhưng khi cơ sở đi vào vận hành, phải kiểm tra thực tế mới biết các cam kết đó có được thực hiện nghiêm túc hay không, hoạt động sản xuất có phát sinh ô nhiễm và các biện pháp bảo vệ môi trường có phát huy hiệu quả hay không.

Do đó, giảm bớt những thủ tục không cần thiết phải đi đôi với việc tăng cường trách nhiệm hậu kiểm. Không thể vì đơn giản hóa thủ tục mà giảm sự quan tâm đối với công tác giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm. Đây là điều kiện quan trọng để bảo đảm mục tiêu cải cách hành chính không làm suy giảm hiệu lực quản lý nhà nước về môi trường.

PV: Luật sửa đổi có một nội dung đáng chú ý là tăng cường phân cấp cho chính quyền địa phương. Theo bà, cần chuẩn bị những điều kiện gì để đội ngũ trực tiếp thực thi đáp ứng yêu cầu quản lý môi trường?

PGS.TS Bùi Thị An: Phân cấp là cần thiết, bởi chính quyền địa phương là cấp gần dân, gần cơ sở sản xuất và nắm rõ hơn những vấn đề môi trường phát sinh trên địa bàn. Tuy nhiên, người được giao trách nhiệm phải có đủ kiến thức chuyên môn về môi trường, nắm chắc các quy định pháp luật và biết vận dụng vào điều kiện cụ thể của địa phương mình.

Mỗi địa phương có những đặc thù khác nhau. Có nơi ô nhiễm không khí là vấn đề đáng lo ngại; có nơi cần quan tâm nhiều hơn đến ô nhiễm nguồn nước hoặc tác động từ hoạt động khai khoáng. Điều kiện môi trường ở khu vực miền núi cũng khác với vùng nông thôn, đồng bằng hay đô thị.

Vì vậy, cán bộ từ cấp xã, phường đến tỉnh, thành phố phải nhận diện được những loại hình hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, xác định đúng các rủi ro môi trường trên địa bàn để có phương án quản lý phù hợp. Tôi mong muốn các cấp chính quyền chú trọng hơn nữa công tác phòng ngừa. Khi hiểu rõ nguy cơ và chủ động ngăn chặn từ sớm, chúng ta sẽ hạn chế được những hậu quả đối với môi trường. Nếu chỉ chờ đến khi ô nhiễm xảy ra mới xử lý thì vừa tốn kém nguồn lực, vừa khó khắc phục triệt để những tổn thất đã phát sinh.

PV: Chuyển đổi số cũng là một trong những nội dung được chú trọng trong quản lý môi trường. Theo bà, cần có những điều kiện gì để người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận, thực hiện thuận lợi?

PGS.TS Bùi Thị An: Trước hết, dữ liệu đầu vào phải chính xác và trung thực. Đây là yếu tố nền tảng, bởi tất cả các bước xử lý, khai thác và ứng dụng sau đó đều dựa trên dữ liệu này. Nếu dữ liệu không chính xác thì kết quả khai thác cũng khó có giá trị, dù quy trình đã được đưa lên môi trường số.

Bên cạnh đó, Nhà nước và chính quyền địa phương cần bố trí kinh phí phù hợp để đầu tư hạ tầng kỹ thuật số, bảo đảm trang thiết bị đáp ứng yêu cầu quản lý và người dân ở các địa bàn có thể tiếp cận thuận lợi. Một yếu tố không kém phần quan trọng là hướng dẫn người dân, doanh nghiệp hiểu và biết cách sử dụng các nền tảng số. Chúng ta không thể chỉ xây dựng hệ thống rồi yêu cầu người dân tự thực hiện, trong khi họ chưa được hướng dẫn đầy đủ.

Theo tôi, phải triển khai đồng thời cả ba yếu tố: dữ liệu đáng tin cậy, hạ tầng phù hợp và năng lực sử dụng của người dân, doanh nghiệp. Khi đó, chuyển đổi số mới thực sự trở thành công cụ hỗ trợ công việc hằng ngày, thay vì tạo thêm một thủ tục mới.

PV: Luật sửa đổi chú trọng quản lý chất lượng môi trường không khí và nước mặt. Bà có cho rằng đây là những vấn đề cần ưu tiên trong giai đoạn hiện nay?

PGS.TS Bùi Thị An: Tôi cho rằng việc ưu tiên hai lĩnh vực này là phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đối với môi trường không khí, bụi mịn và khí thải có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân ở nhiều vùng, miền. Vì vậy, kiểm soát tốt chất lượng không khí không chỉ là nhiệm vụ quản lý môi trường mà còn là giải pháp thiết thực để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Đối với nước mặt, tình trạng ô nhiễm cũng gây ra những tác động trực tiếp đến con người, hệ sinh thái và hoạt động sản xuất. Nguồn nước phục vụ nông nghiệp, công nghiệp nếu không bảo đảm chất lượng sẽ kéo theo nhiều hệ lụy. Chẳng hạn, chất lượng nước sử dụng trong sản xuất nông nghiệp có liên quan đến chất lượng sản phẩm mà người dân tiêu thụ.

Tất nhiên, ô nhiễm nước dưới đất và ô nhiễm đất cũng là những vấn đề cần được quan tâm. Tuy nhiên, đây là những vấn đề phức tạp, đòi hỏi thời gian, nguồn lực và giải pháp kỹ thuật phù hợp. Do đó, trước mắt tập trung kiểm soát chất lượng không khí và nước mặt là hướng đi thiết thực.

Điều quan trọng là phải quản lý ô nhiễm nghiêm túc nhưng vẫn tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển. Hai mục tiêu này không đối lập nhau. Một môi trường được bảo vệ tốt chính là nền tảng cho phát triển kinh tế bền vững.

PV: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã quy định việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, nhưng kết quả thực hiện thời gian qua chưa đạt kỳ vọng. Theo bà, cần làm gì để khắc phục tình trạng này, nhất là khi trách nhiệm tổ chức thực hiện được giao nhiều hơn cho địa phương?

PGS.TS Bùi Thị An: Đáng tiếc là kết quả phân loại và thu gom rác thải sinh hoạt thời gian qua chưa đạt được như quy định và kỳ vọng. Nguyên nhân quan trọng là các khâu từ phân loại tại nguồn, thu gom, vận chuyển, tập kết đến xử lý chưa được tổ chức đồng bộ.

Muốn người dân phân loại rác tại hộ gia đình thì phải có thùng chứa riêng. Khi thu gom, phương tiện cũng phải có khả năng tiếp nhận riêng từng loại rác. Tại các điểm tập kết cần bố trí ô chứa hoặc container riêng để đưa từng loại đến cơ sở xử lý phù hợp. Nếu người dân đã phân loại nhưng các khâu phía sau vẫn thu gom chung thì mọi nỗ lực ban đầu sẽ khó phát huy hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần hướng dẫn cụ thể để người dân hiểu cách phân loại. Thói quen bỏ chung các loại rác đã hình thành từ lâu nên không thể yêu cầu thay đổi trong một sớm một chiều. Việc thay thế túi nilon bằng các vật liệu khác cũng còn những khó khăn nhất định, bởi một số sản phẩm chưa bảo đảm độ bền hoặc có giá thành cao.

Tôi ủng hộ việc giao thêm trách nhiệm cho địa phương, bởi đây là cấp gần dân, thuận lợi trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn và vận động cộng đồng. Tuy nhiên, phân cấp phải đi kèm với việc bảo đảm phương tiện, cơ sở vật chất và nguồn lực cần thiết để tổ chức thực hiện. Chỉ khi toàn bộ quá trình từ phân loại tại hộ gia đình đến thu gom, vận chuyển và xử lý được kết nối chặt chẽ thì phân loại rác tại nguồn mới thực sự mang lại hiệu quả.

PV: Sau những điều chỉnh lần này, theo bà, cần dựa vào đâu để đánh giá hiệu quả thực chất của Luật sửa đổi?

PGS.TS Bùi Thị An: Tôi cho rằng cần có thời gian triển khai và đánh giá trên cơ sở kết quả thực tế. Không nên chỉ nhìn vào việc số lượng thủ tục được cắt giảm hay quy trình được rút gọn, mà phải xem người dân, doanh nghiệp có thực sự thuận lợi hơn không; chính quyền địa phương có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ được phân cấp không và chất lượng môi trường có chuyển biến tích cực hay không.

Lần sửa đổi này được kỳ vọng sẽ giúp Luật Bảo vệ môi trường khả thi hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn. Nhưng hiệu quả cuối cùng phải được chứng minh bằng quá trình thực hiện, bằng trách nhiệm của cơ quan quản lý và bằng những thay đổi cụ thể trong chất lượng môi trường sống.

PV: Xin trân trọng cảm ơn bà!.