Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Hoàn thiện mô hình EPR và phân bổ nguồn lực xử lý

Hoàn thiện mô hình ủy quyền cho các tổ chức trung gian thực hiện EPR

Góp ý về mô hình tổ chức thực hiện trách nhiệm của nhà sản xuất, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng bày tỏ sự đồng tình với định hướng sửa đổi, loại bỏ hình thức nhà sản xuất, nhập khẩu đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường để cơ quan quản lý nhà nước tổ chức tái chế thay cho doanh nghiệp.

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Quốc hội)

Đại biểu phân tích, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, dù Nhà nước đứng ra thành lập tổ chức vận hành các tổ chức trung gian hay do doanh nghiệp tự thành lập thì các tổ chức trung gian đều phải được đặt trong cơ chế quản trị, giám sát chặt chẽ. Điều này nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả các mục tiêu chính sách và bảo vệ lợi ích chung.

Để cơ chế này phát huy tối đa hiệu quả trong thực tế, đại biểu tỉnh Lâm Đồng kiến nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, làm rõ 3 vấn đề cốt lõi: Thứ nhất, làm kỹ các tiêu chí để thành lập các đơn vị ủy quyền cho các tổ chức trung gian có đủ năng lực thiết lập, vận hành hệ thống thu gom, tái chế trên phạm vi lớn và các tỉnh, thành phố.

Thứ hai, làm rõ trách nhiệm pháp lý giữa các tổ chức trung gian và doanh nghiệp ủy quyền, nhất là trong trường hợp không hoàn thành nghĩa vụ tái chế, bảo đảm việc ủy quyền không làm giảm trách nhiệm của nhà sản xuất và nhà nhập khẩu.

Thứ ba, bổ sung các quy định để quản lý, theo dõi, giám sát hoạt động của các tổ chức trung gian. Qua đó, bảo đảm tính hiệu quả, minh bạch, phát huy được vai trò của các tổ chức này trong việc kết nối doanh nghiệp với hệ thống thu gom, tái chế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, thúc đẩy tái chế và biến chất thải thành tài nguyên có giá trị theo đúng tinh thần Kết luận số 75 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Rõ cơ chế quản lý, phân bổ kinh phí hỗ trợ xử lý chất thải tại địa phương

Liên quan đến quy định về quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ xử lý chất thải, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh đánh giá đây là chính sách có ý nghĩa rất thiết thực, góp phần tạo nguồn lực tài chính đáng kể cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

Đại biểu Quốc hội tham dự cuộc họp (Ảnh: Quốc hội)

Đại biểu nhất trí với hướng định hướng phân bổ nguồn kinh phí này cho địa phương chủ động quản lý, sử dụng để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện thực tế, qua đó phát huy tính chủ động, linh hoạt của chính quyền địa phương cũng như nâng cao tính công khai, minh bạch.

Tuy nhiên, đây là cơ chế có thể chế đặc thù: nguồn kinh phí được hình thành từ trách nhiệm đóng góp tài chính của doanh nghiệp, không phải nguồn ngân sách nhà nước nhưng lại giao cho địa phương quản lý và sử dụng. Do đó, nếu chưa có quy định cụ thể, thống nhất về phạm vi và nội dung chi, các địa phương rất dễ gặp lúng túng trong quá trình triển khai.

Để khắc phục hạn chế này, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu quy định rõ hơn, thống nhất các nội dung và hoạt động được sử dụng từ nguồn kinh phí này theo 3 hướng chủ đạo: Một là, hỗ trợ cho hoạt động thu gom, phân loại, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải cho các khu vực chất thải còn chưa được thu gom, xử lý hoặc thu gom chưa triệt để.

Hai là, hỗ trợ để nghiên cứu phát triển và ứng dụng thử nghiệm các công nghệ, sáng kiến kỹ thuật, giải pháp đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong hoạt động thu gom, phân loại, vận chuyển, tái chế và xử lý chất thải.

Ba là, bổ sung nội dung được hỗ trợ để đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị cho hoạt động thu gom, phân loại, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải cho các khu vực khó khăn như khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo, khu vực chưa có cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị bảo đảm cho hoạt động quản lý chất thải.

Đồng thời, đại biểu đề nghị bổ sung các quy định rõ hơn về việc quản lý kinh phí hỗ trợ cho các địa phương để bảo đảm chi đúng mục đích, phát huy hiệu quả cao nhất trong công tác bảo vệ môi trường của địa phương, tránh chồng chéo với các nguồn lực tài chính khác và tránh chi sai mục đích sau khi được hỗ trợ.