Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Người dân được hưởng lợi gì từ những chính sách mới?

PV: Thưa ông, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đang nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu Quốc hội. Những nội dung nào được tập trung tiếp thu, chỉnh lý nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đặc biệt là bảo vệ môi trường sống của người dân?

Ông Tăng Thế Cường: Việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, nhất là Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương. Trong quá trình xây dựng dự án Luật, Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu Quốc hội.

Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Tại các phiên thảo luận ở tổ ngày 24/10/2026 và tại hội trường ngày 6/11/2026, có 75 lượt đại biểu phát biểu tại phiên thảo luận tổ, 17 lượt đại biểu phát biểu tại hội trường; 3 Đoàn đại biểu Quốc hội và 12 đại biểu gửi ý kiến bằng văn bản.

Trên cơ sở đó, Bộ đã tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu và giải trình nhiều nội dung quan trọng, tập trung vào cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm không khí, nguồn nước, dữ liệu quan trắc và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Mục tiêu là hoàn thiện công cụ quản lý nhà nước về môi trường, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, vừa bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

PV: Một trong những vấn đề người dân và doanh nghiệp quan tâm là cải cách thủ tục hành chính về môi trường. Việc cắt giảm thủ tục lần này được thực hiện theo hướng nào, thưa ông?

Ông Tăng Thế Cường: Dự thảo Luật được hoàn thiện theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, nhưng không buông lỏng quản lý.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo đã bổ sung một số yếu tố nhạy cảm về môi trường làm tiêu chí phân loại dự án, như quy mô di dân, tái định cư, danh lam thắng cảnh, việc xả nước thải vào nguồn nước cấp nước sinh hoạt và xả khí thải tại khu dân cư tập trung.

Việc bổ sung các tiêu chí này có thể làm phát sinh thêm một số dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường hoặc có giấy phép môi trường so với dự thảo trước đó. Tuy nhiên, Bộ cũng đề xuất phân quyền tối đa cho địa phương giải quyết thủ tục hành chính đối với các đối tượng này.

Đối với dự án có địa bàn hoạt động liên tỉnh, dự thảo quy định thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan trung ương nhằm bảo đảm thống nhất trong thẩm định, cấp phép, kiểm tra và giám sát.

Đáng chú ý, dự thảo tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, bổ sung quy định miễn đánh giá tác động môi trường đối với dự án thứ cấp trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và cụm công nghiệp khi có hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, đồng thời đã hoàn thành đầy đủ thủ tục môi trường. Việc đơn giản hóa thủ tục sẽ đi cùng tăng cường hậu kiểm trên cơ sở dữ liệu môi trường và giám sát theo mức độ rủi ro.

PV: Với vấn đề rác thải sinh hoạt, phân loại rác tại nguồn đang là yêu cầu được nhiều địa phương triển khai nhưng còn gặp khó khăn về hạ tầng thu gom, xử lý. Dự thảo Luật có những điều chỉnh gì để khắc phục tình trạng này?

Ông Tăng Thế Cường: Dự thảo Luật thống nhất nguyên tắc phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo hướng tăng tái chế, tái sử dụng, giảm chôn lấp. UBND cấp tỉnh được giao quyết định phương thức và lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện hạ tầng của từng địa phương.

Một yêu cầu quan trọng là phải bảo đảm chất thải được thu gom, vận chuyển và xử lý riêng sau phân loại. Nếu chỉ yêu cầu người dân phân loại tại nguồn nhưng khâu thu gom, vận chuyển và xử lý không đồng bộ thì hiệu quả chính sách sẽ bị hạn chế. Vì vậy, quy định quản lý chất thải được hoàn thiện theo thứ tự ưu tiên giảm phát sinh, tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng và hạn chế chôn lấp trực tiếp.

Đối với trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR), dự thảo bổ sung trách nhiệm pháp lý của tổ chức được nhà sản xuất, nhập khẩu ủy quyền thực hiện trách nhiệm tái chế. Đồng thời, bổ sung quy định chuyển tiếp đối với các khoản đóng góp tài chính phát sinh từ năm 2026 trở về trước.

Dự thảo Nghị định cũng quy định lộ trình chuyển tiếp đối với một số nhóm sản phẩm, bao bì chưa có đủ hạ tầng tái chế và cơ chế bảo lưu khối lượng nghĩa vụ chưa thực hiện được đối với nhóm sản phẩm, bao bì đặc thù.

PV: Ô nhiễm không khí, đặc biệt tại các đô thị, đang là vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm. Dự thảo Luật lần này có cơ chế gì để kiểm soát và cải thiện chất lượng không khí?

Ông Tăng Thế Cường: Đối với môi trường không khí, dự thảo Luật đã bổ sung các quy định về kiểm kê phát thải, dự báo ô nhiễm, trách nhiệm quản lý chất lượng không khí và nguyên tắc thiết lập, quản lý vùng phát thải thấp.

Theo đó, UBND cấp tỉnh sẽ xác định phạm vi, đối tượng, lộ trình và biện pháp kiểm soát phát thải, trình HĐND quyết định, bảo đảm phù hợp với quy hoạch đô thị, tổ chức giao thông và kế hoạch quản lý chất lượng không khí. Các tiêu chí và biện pháp áp dụng sẽ được quy định cụ thể trong dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành.

Việc bổ sung quy định về vùng phát thải thấp tạo cơ sở để các địa phương chủ động xây dựng giải pháp kiểm soát nguồn phát thải, gắn với điều kiện thực tế và yêu cầu quản lý chất lượng không khí trên địa bàn.

PV: Còn đối với ô nhiễm nguồn nước, một vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân, dự thảo Luật có điểm gì mới đáng chú ý?

Ông Tăng Thế Cường: Đây là nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, đặc biệt là việc kiểm soát hoạt động xả thải theo khả năng chịu tải của nguồn nước.

Trong quá trình xây dựng dự thảo, Bộ từng đề xuất phương án chỉ không cho phép dự án mới, dự án mở rộng xả nước thải khi nguồn nước không còn khả năng chịu tải đối với tất cả các thông số bắt buộc đánh giá.

Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra và nhiều đại biểu Quốc hội tại các phiên thảo luận, Bộ đã chỉnh lý theo hướng kiểm soát hoạt động xả thải đối với từng thông số ô nhiễm đã công bố khả năng chịu tải.

Theo phương án mới, không cho phép xả nước thải có thông số đã hết khả năng chịu tải vào nguồn tiếp nhận không còn khả năng chịu tải đối với thông số đó, trừ trường hợp chủ dự án, cơ sở có phương án xử lý đáp ứng yêu cầu về chất lượng nước mặt.

Cách tiếp cận này nhằm kiểm soát cụ thể từng thông số ô nhiễm, tránh tình trạng một nguồn nước đã vượt khả năng tiếp nhận đối với một chất ô nhiễm nhưng vẫn tiếp tục phải chịu thêm áp lực xả thải.

PV: Việc quản lý dữ liệu quan trắc môi trường cũng được đặt ra trong bối cảnh chuyển đổi số. Những yêu cầu mới nào sẽ được áp dụng để bảo đảm số liệu quan trắc chính xác, minh bạch?

Ông Tăng Thế Cường: Dự thảo Luật bổ sung trách nhiệm của chủ cơ sở trong việc bảo đảm dữ liệu quan trắc chính xác, khách quan, toàn vẹn, liên tục và có khả năng truy xuất nguồn gốc; đồng thời ngăn chặn hành vi can thiệp, làm sai lệch kết quả quan trắc.

Chủ dự án, cơ sở và tổ chức cung cấp dữ liệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin, dữ liệu. Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu môi trường được xây dựng theo hướng thống nhất, dùng chung, kết nối, chia sẻ từ Trung ương đến địa phương.

Đặc biệt, dự thảo bổ sung quy định thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường được thực hiện trên môi trường điện tử; không yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp lại hồ sơ đã có trong cơ sở dữ liệu.

PV: Một nội dung khác được quan tâm là nguồn lực dành cho sự nghiệp bảo vệ môi trường. Có ý kiến đề nghị luật hóa mức chi tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm. Quan điểm của Bộ NN&MT về vấn đề này như thế nào?

Ông Tăng Thế Cường: Đây là nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan thẩm tra và nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại cuộc họp ngày 30/9/2026 do Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì, Bộ đã giải trình theo phương án không quy định tỷ lệ cụ thể trong dự thảo Luật và phương án này đã được thống nhất.

Tuy nhiên, tại phiên thảo luận ở tổ, các đại biểu Quốc hội tiếp tục đề nghị làm rõ nội dung này. Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục đề xuất không quy định tỷ lệ cụ thể trong dự thảo Luật để bảo đảm tính linh hoạt trong cân đối, điều hành ngân sách nhà nước, phù hợp điều kiện thực tế và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

PV: Xin cảm ơn ông!