Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Người dân được sống trong không khí sạch, nước an toàn?

Giảm thủ tục nhưng không để ô nhiễm phát hiện quá muộn

Tại Tổ 1 (Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội), Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (C07, Bộ Công an), bày tỏ đồng tình với việc sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường. Theo đại biểu, việc sửa luật cần hướng tới giảm thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao hiệu quả giám sát, gắn phân quyền với trách nhiệm cụ thể.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (C07, Bộ Công an)

Đặt vấn đề từ lợi ích thiết thực của người dân, đại biểu Dương Đức Hải cho rằng môi trường đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Điều người dân mong muốn là sau khi luật được sửa đổi, chất lượng môi trường có thực sự cải thiện, sức khỏe được bảo vệ tốt hơn và chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp giảm như thế nào.

Theo đại biểu, giảm tiền kiểm là hướng đi cần thiết nhưng phải đi cùng năng lực phát hiện, ngăn chặn và xử lý nguy cơ ô nhiễm từ sớm, từ xa. Dự thảo đã bổ sung các quy định về giám sát nguy cơ ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường và trách nhiệm giám sát của cơ quan thẩm định, cấp phép, tạo nền tảng cho quản lý bằng dữ liệu. Tuy nhiên, những quy định này cần được triển khai thông suốt trong toàn bộ quá trình quản lý.

Đại biểu dẫn ví dụ, khi nguồn nước đã bị ô nhiễm và chất độc hại phát tán, dù mức xử phạt có nghiêm khắc đến đâu cũng khó khắc phục hậu quả, phục hồi môi trường và bảo đảm sinh kế, điều kiện sinh hoạt cho người dân. Vì vậy, hậu kiểm phải đủ năng lực để phòng ngừa thiệt hại, không chỉ dừng ở việc phát hiện và xử lý vi phạm sau khi sự cố xảy ra.

Đại biểu cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan sau khi cắt giảm thủ tục: Ai xác minh, ai giám sát, ai quyết định biện pháp phòng ngừa, ai đôn đốc và theo dõi việc khắc phục hậu quả?

Đáng chú ý, việc phân quyền theo địa giới hành chính cần gắn với phạm vi tác động thực tế của ô nhiễm. Dù nguồn ô nhiễm phát sinh từ địa phương khác, chính quyền nơi người dân chịu ảnh hưởng vẫn phải theo dõi, cảnh báo, bảo vệ người dân và phối hợp xử lý. Với những vấn đề liên vùng như ô nhiễm không khí, ô nhiễm các lưu vực sông liên quan đến Hà Nội và nhiều địa phương, cần xác định rõ cơ quan chủ trì, cách giải quyết khi bất đồng và trách nhiệm giải trình nếu chậm thực hiện.

Đại biểu nhấn mạnh cần phân biệt trách nhiệm gây ra ô nhiễm với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ người dân. Chỉ khi trách nhiệm và cơ chế phối hợp được quy định cụ thể, việc thực thi mới đạt hiệu quả.

Ô nhiễm không khí: Cần cảnh báo sức khỏe theo từng nhóm người dân

Từ góc độ y tế, Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, phản ánh tác động trực tiếp của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe cộng đồng.

“Là bác sĩ tim mạch, tôi thấy cứ mỗi đợt Hà Nội ô nhiễm không khí thì số lượng bệnh nhân nhập viện rất đông, đặc biệt là bệnh nhân mắc các bệnh lý về đường hô hấp”, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu nói.

Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phát biểu.

Đại biểu đánh giá cao việc dự thảo bổ sung quy định về dự báo ô nhiễm không khí, kiểm kê khí thải và vùng phát thải thấp. Đây là những nội dung có ý nghĩa trong kiểm soát nguồn gây ô nhiễm và xây dựng các giải pháp cải thiện chất lượng không khí tại đô thị.

Tuy nhiên, để thông tin môi trường thực sự hữu ích với người dân, đại biểu đề nghị khi công bố chỉ số chất lượng không khí cần kèm theo khuyến cáo sức khỏe cụ thể cho từng nhóm. Người dân cần biết mức độ ô nhiễm ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe và cần thực hiện biện pháp phòng tránh gì, đặc biệt trong những thời điểm chất lượng không khí suy giảm.

Bên cạnh đó, cần liên thông dữ liệu môi trường với dữ liệu y tế, trong đó có số ca nhập viện do bệnh hô hấp, tim mạch và các thông tin liên quan. Việc kết nối dữ liệu sẽ giúp đánh giá rõ hơn tác động thực tế của ô nhiễm đến sức khỏe, tạo căn cứ cho cơ quan quản lý xây dựng chính sách và lựa chọn giải pháp phù hợp.

Sửa luật phải giải quyết những điểm nghẽn từ thực tiễn

Cũng tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, cho rằng việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường lần này cần tập trung giải quyết căn cơ những điểm nghẽn đang tồn tại, thu hẹp khoảng cách giữa quy định pháp luật và hiệu quả bảo vệ môi trường trên thực tế.

Theo đại biểu, ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn như Hà Nội, ô nhiễm các lưu vực sông, tình trạng nước thải chưa được xử lý hiệu quả, chất thải tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề và công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt vẫn tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Đại biểu dẫn thực tế HĐND TP Hà Nội vừa tổ chức phiên chất vấn về ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải rắn, cho thấy đây là vấn đề nóng, không chỉ riêng Hà Nội mà còn đặt ra yêu cầu đối với nhiều địa phương.

Những ý kiến tại phiên thảo luận cho thấy hiệu quả của việc sửa luật không thể chỉ đo bằng số lượng thủ tục được cắt giảm. Điều quan trọng hơn là nguy cơ ô nhiễm có được phát hiện sớm, nguồn thải có được kiểm soát, dữ liệu có phục vụ cảnh báo sức khỏe và cơ quan chịu trách nhiệm có thực hiện đầy đủ nhiệm vụ hay không.

Để người dân thực sự được hưởng lợi, các quy định mới cần bảo đảm ba yêu cầu: giảm thủ tục nhưng không buông lỏng kiểm soát; công khai thông tin để người dân chủ động bảo vệ sức khỏe; phân quyền đi đôi với cơ chế phối hợp và trách nhiệm rõ ràng. Đây là cơ sở để Luật Bảo vệ môi trường sau sửa đổi đi vào cuộc sống, góp phần cải thiện chất lượng không khí, nguồn nước và môi trường sinh hoạt của cộng đồng.