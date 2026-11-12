Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Phân quyền phải đi đôi với nguồn lực và kiểm soát

Đổi mới tư duy quản lý, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Môi trường gắn trực tiếp với sức khỏe, đời sống nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, thực tiễn 5 năm triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cho thấy nhiều vấn đề vẫn cần tiếp tục tháo gỡ, từ ô nhiễm không khí, xử lý chất thải rắn đến những bất cập trong tổ chức thực hiện pháp luật. Đây không chỉ là yêu cầu hoàn thiện kỹ thuật lập pháp, mà còn là đòi hỏi nâng cao hiệu lực quản lý, bảo đảm người dân được sống trong môi trường an toàn.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên phát biểu

Tại Hội thảo “Tham vấn dự thảo Nghị định và dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sáng 12/11, Thứ trưởng Lê Trọng Yên nhấn mạnh yêu cầu đổi mới cách tiếp cận, gắn bảo vệ môi trường với chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn.

Theo Thứ trưởng, trước đây chất thải chủ yếu được nhìn nhận dưới góc độ xử lý, nhưng hiện nay cần chuyển mạnh sang tư duy kinh tế tuần hoàn, phát triển công nghiệp môi trường. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong xử lý rác không chỉ góp phần giải quyết lượng chất thải phát sinh mà còn có thể tạo ra điện, hạn chế chôn lấp, nâng cao hiệu quả phân loại và xử lý.

Định hướng này càng có ý nghĩa khi mục tiêu đến năm 2030 là tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp chôn lấp phải dưới 30%. Theo ông Lê Trọng Yên, chôn lấp không chỉ liên quan đến sử dụng đất mà còn tiềm ẩn nguy cơ tác động đến môi trường nước mặt, nước ngầm và khu vực xung quanh. Vì vậy, quá trình tổ chức thực hiện cần có cách tiếp cận phù hợp, sử dụng hiệu quả nguồn lực và tuyệt đối tránh lãng phí.

Muốn giảm tỷ lệ chôn lấp, các địa phương cần triển khai đồng bộ từ phân loại chất thải tại nguồn, thu gom, vận chuyển đến lựa chọn công nghệ xử lý và bảo đảm đầu ra cho sản phẩm tái chế. Nếu thiếu sự liên kết giữa các khâu, áp lực chất thải sẽ không được giải quyết triệt để mà chỉ chuyển từ công đoạn này sang công đoạn khác.

Phân quyền phải gắn với nguồn lực và năng lực thực thi

Bên cạnh đổi mới tư duy quản lý chất thải, một yêu cầu quan trọng trong quá trình hoàn thiện chính sách là xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, xác định rõ thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn trách nhiệm quyết định với nguồn lực và nhân lực thực hiện.

Sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết trong giải quyết thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý môi trường tại cơ sở. Việc chuyển giao thẩm quyền chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi cấp được giao nhiệm vụ có đủ cán bộ chuyên môn, kinh phí, dữ liệu và hướng dẫn nghiệp vụ cần thiết.

Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Môi trường phát biểu

Thông tin về quá trình xây dựng văn bản, ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Môi trường cho biết, Chính phủ đã trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, dự kiến được thông qua vào cuối tháng 11/2026. Để các chính sách mới sớm đi vào cuộc sống, những văn bản quy định chi tiết cũng cần được chuẩn bị và ban hành đồng bộ, bảo đảm luật và nghị định có thể song hành triển khai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo nghị định và thông tư hướng dẫn. Riêng dự thảo nghị định hiện có 240 điều, phần thân dài 260 trang và phụ lục dài 315 trang, đang tiếp tục được hoàn thiện.

Khối lượng văn bản lớn cho thấy yêu cầu phức tạp trong xây dựng chính sách, nhưng điều quan trọng không chỉ là quy định đầy đủ mà còn phải bảo đảm tính thống nhất, dễ tiếp cận và khả thi khi áp dụng. Một văn bản có nhiều tầng nấc, quy định dài nhưng khó tra cứu có thể làm tăng chi phí tuân thủ, đồng thời tạo ra những cách hiểu và vận dụng khác nhau giữa các địa phương.

Cải cách thủ tục nhưng không để hở khâu kiểm soát

Từ thực tiễn triển khai tại địa phương, vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là việc cắt giảm thủ tục hành chính về môi trường cần được cân nhắc trên cơ sở bảo đảm hiệu quả quản lý, nhất là trong bối cảnh yêu cầu hậu kiểm ngày càng lớn.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ đề nghị cân nhắc kỹ việc cắt giảm thủ tục đăng ký môi trường. Theo địa phương, khi thu hẹp hoặc nới lỏng khâu tiền kiểm, công tác hậu kiểm có thể gặp khó khăn, đặc biệt trong phát hiện và xử lý vi phạm.

Thực tế này cho thấy, vấn đề không nằm ở việc giữ lại hay loại bỏ một cách cơ học các thủ tục hành chính, mà cần xác định đúng đối tượng, mức độ rủi ro và phương thức kiểm soát tương ứng. Những cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm cao cần được giám sát chặt chẽ, trong khi các đối tượng ít rủi ro có thể áp dụng quy trình đơn giản hơn để giảm chi phí và thời gian thực hiện.

Cùng quan tâm đến vấn đề này, ông Lê Hùng Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình cho rằng, việc cắt giảm thủ tục hành chính về môi trường đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhưng cũng đặt ra những băn khoăn đối với cơ quan quản lý địa phương.

Theo ông Thắng, hiện nay cơ quan chức năng tiếp nhận đăng ký của doanh nghiệp nhưng không có bước kiểm soát trước. Chỉ khi xảy ra hậu quả mới bắt đầu triển khai các giải pháp xử lý, dẫn đến nguy cơ xuất hiện khoảng trống trong quy trình quản lý.

Ông Thắng dẫn ví dụ một số loại hình sản xuất, kinh doanh, trong đó có hoạt động chăn nuôi, chỉ thực hiện đăng ký môi trường. Tại những khu vực thường xuyên nhận được phản ánh của người dân, việc kiểm tra và xử lý các vấn đề môi trường vẫn gặp nhiều khó khăn. Hoạt động chăn nuôi trong khu dân cư, từ cơ sở nhỏ lẻ đến trang trại tập trung, đều có những đặc thù khiến việc xử lý triệt để không đơn giản.

Do đó, giảm thủ tục cần đi đôi với cơ chế tiếp nhận phản ánh hiệu quả, kiểm tra theo dấu hiệu rủi ro và xử lý kịp thời các vi phạm. Khi khâu tiền kiểm được đơn giản hóa, năng lực hậu kiểm, giám sát và phối hợp giữa các cơ quan chức năng phải được tăng cường tương ứng.

Tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn địa phương

Ngoài những vấn đề về thủ tục và tổ chức thực hiện, các địa phương cũng phản ánh một số bất cập trong hướng dẫn chuyên môn, định mức và đơn giá liên quan đến quản lý chất thải, cải tạo và phục hồi môi trường.

Theo phản ánh của tỉnh Ninh Bình, việc xác định khối lượng chất thải theo kg hay thể tích, trong khi đơn giá vận chuyển lại tính theo km, đang gây khó khăn trong quá trình tính toán và triển khai. Địa phương đề nghị cơ quan quản lý sớm có hướng dẫn thống nhất về phương pháp quy đổi, bảo đảm thuận lợi cho việc áp dụng.

Đối với hoạt động khai thác khoáng sản, tỉnh cũng đề nghị Bộ xây dựng định mức, đơn giá cải tạo, phục hồi môi trường dùng chung trên phạm vi cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương phải xây dựng riêng, vừa tốn kém nguồn lực vừa có thể dẫn đến chênh lệch trong áp dụng.

Bên cạnh đó, với khối lượng văn bản hướng dẫn lớn, việc xây dựng tài liệu hợp nhất, hệ thống hóa các quy định và hướng dẫn tra cứu cũng là yêu cầu cần thiết. Điều này không chỉ giúp cơ quan quản lý địa phương thuận lợi hơn trong thực thi mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chính sách, giảm thời gian tìm hiểu và hạn chế sai sót trong quá trình tuân thủ.

Những kiến nghị từ địa phương cho thấy, chất lượng chính sách không chỉ được đánh giá qua tính đầy đủ của quy định mà còn phải thể hiện ở khả năng giải quyết những vướng mắc cụ thể trong thực tiễn. Các hướng dẫn về chuyên môn, định mức và phương pháp tính toán cần đủ rõ để các địa phương có thể áp dụng thống nhất, tránh phát sinh thêm thủ tục hoặc chi phí không cần thiết.

Một hệ thống pháp luật về môi trường chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi mỗi quy định đều có khả năng thực thi, mỗi cấp quản lý được xác định rõ trách nhiệm và có đủ điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ. Cải cách phải đi đôi với kiểm soát, phân quyền phải gắn với nguồn lực, còn phát triển kinh tế phải song hành với bảo vệ môi trường.

Việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn lần này vì thế cần hướng đến mục tiêu kép: vừa tháo gỡ những điểm nghẽn trong thực tiễn, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, vừa nâng cao năng lực giám sát, phòng ngừa và xử lý các nguy cơ gây ô nhiễm.

Khi những nguyên tắc này được cụ thể hóa bằng quy định minh bạch, cơ chế phối hợp rõ ràng, công cụ giám sát hữu hiệu và nguồn lực đầu tư phù hợp, chính sách mới có thể vượt khỏi khuôn khổ văn bản để chuyển hóa thành những cải thiện thực chất về chất lượng môi trường và đời sống nhân dân.