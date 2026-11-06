Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Xóa bỏ cơ chế "xin - cho", chuyển mạnh sang hậu kiểm

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đang được hoàn thiện theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý môi trường. Xung quanh những điểm mới của dự thảo Luật, phóng viên có cuộc trao đổi với ông Lê Trọng Yên, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

PV: Thưa ông, một trong những yêu cầu lớn đặt ra khi sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường là cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Những nội dung này được thể hiện như thế nào trong dự thảo Luật?

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Lê Trọng Yên (Ảnh: Văn Ngân)

Thứ trưởng Lê Trọng Yên: Việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường nhằm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, đặc biệt là Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận ở Tổ ngày 24/10/2026, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng cụ thể hóa hơn các tiêu chí môi trường để phân loại dự án đầu tư. Việc này nhằm bảo đảm tính minh bạch, tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết để tránh phát sinh cơ chế xin - cho.

Một nội dung đáng chú ý là quy định chặt chẽ hơn về đối tượng được miễn thực hiện thủ tục đánh giá tác động môi trường. Theo đó, chỉ miễn đánh giá tác động môi trường đối với dự án thứ cấp trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp khi dự án hạ tầng của khu, cụm công nghiệp đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và đã hoàn thành đầy đủ thủ tục môi trường.

Đối với những dự án có nguồn khí thải lớn, xử lý chất thải nguy hại hoặc sử dụng phế liệu nhập khẩu, vẫn phải được cấp giấy phép môi trường nhằm bảo đảm kiểm soát chặt chẽ các tác động đến môi trường.

Đối với các dự án có phạm vi, mức độ tác động liên tỉnh, liên vùng, dự thảo Luật và dự thảo Nghị định cũng được chỉnh lý theo hướng bổ sung địa bàn hoạt động có tính liên tỉnh làm cơ sở phân định thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

PV: Việc chuyển từ tiền kiểm sang tăng cường hậu kiểm được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm. Làm thế nào để bảo đảm đơn giản hóa thủ tục nhưng không tạo khoảng trống trong quản lý môi trường?

Thứ trưởng Lê Trọng Yên: Đây là vấn đề được cơ quan soạn thảo đặc biệt quan tâm trong quá trình tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật. Quan điểm đặt ra là đẩy mạnh hậu kiểm nhưng không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Dự thảo Luật đã bổ sung cơ chế giám sát nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường dựa trên thông tin, dữ liệu môi trường, kết hợp với đánh giá tại hiện trường, bên cạnh hoạt động hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra.

Đặc biệt, dự thảo quy định cụ thể hơn việc phân tầng giám sát theo mức độ rủi ro và đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục. Qua đó, hoạt động hậu kiểm được triển khai có trọng tâm, tập trung vào những dự án, cơ sở có nguy cơ tác động lớn đến môi trường.

Dự thảo cũng bổ sung một số yếu tố nhạy cảm về môi trường làm tiêu chí phân loại dự án đầu tư như quy mô di dân, tái định cư; danh lam thắng cảnh là di sản văn hóa vật thể theo Luật Di sản văn hóa; hoạt động xả nước thải vào nguồn tiếp nhận được sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; hoạt động xả khí thải tại vị trí nằm trong khu dân cư tập trung. Việc bổ sung các tiêu chí này sẽ làm phát sinh thêm một số đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường hoặc có giấy phép môi trường, nhưng cần thiết để kiểm soát tốt hơn các nguy cơ ô nhiễm ngay từ đầu.

PV: Đối với quản lý chất thải rắn sinh hoạt, một trong những vấn đề được đại biểu Quốc hội đề nghị là phải bảo đảm phân loại tại nguồn đi đôi với thu gom, vận chuyển và xử lý riêng. Dự thảo Luật giải quyết vấn đề này ra sao?

Thứ trưởng Lê Trọng Yên: Dự thảo Luật đã quy định thống nhất nguyên tắc phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên phạm vi cả nước, hướng đến mục tiêu tăng cường tái chế, tái sử dụng, giảm lượng chất thải phải chôn lấp và phù hợp với điều kiện hạ tầng kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý. Trên cơ sở nguyên tắc chung, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao quyết định phương thức và lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Điểm quan trọng là trách nhiệm bảo đảm hạ tầng kỹ thuật thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phải phù hợp với yêu cầu phân loại. Điều này nhằm khắc phục tình trạng người dân thực hiện phân loại riêng tại nguồn nhưng khi thu gom, vận chuyển lại bị trộn lẫn, xử lý chung.

Để tránh lúng túng và tình trạng triển khai không thống nhất giữa các địa phương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã ban hành hướng dẫn mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị và nông thôn. Bên cạnh đó, quy định về quản lý chất thải được hoàn thiện theo hướng ưu tiên giảm phát sinh, tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng và hạn chế chôn lấp trực tiếp. Việc phân định rõ chất thải, phế liệu và vật liệu tái chế cũng tạo điều kiện đưa những vật liệu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trở lại làm nguyên liệu, sản phẩm, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

PV: Còn đối với trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR), dự thảo Luật có những điều chỉnh gì để bảo đảm tính khả thi và trách nhiệm của các bên liên quan?

Thứ trưởng Lê Trọng Yên: Dự thảo Luật đã bổ sung trách nhiệm pháp lý của tổ chức được nhà sản xuất, nhập khẩu ủy quyền thực hiện trách nhiệm tái chế. Đồng thời, quy định chuyển tiếp đối với các khoản đóng góp tài chính phát sinh từ năm 2026 trở về trước.

Trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật, cơ quan soạn thảo cũng đã bổ sung lộ trình chuyển tiếp đối với một số nhóm sản phẩm, bao bì chưa có đủ hạ tầng tái chế và cơ chế bảo lưu khối lượng nghĩa vụ chưa thực hiện được đối với các nhóm sản phẩm, bao bì đặc thù. Những điều chỉnh này nhằm bảo đảm việc thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu phù hợp với điều kiện hạ tầng, năng lực tái chế và thực tiễn triển khai, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các tổ chức tham gia.

PV: Về quản lý chất lượng môi trường nước và không khí, đâu là những điểm mới đáng chú ý trong dự thảo Luật, nhất là đối với các nguồn nước liên tỉnh và tình trạng ô nhiễm không khí tại đô thị?

Thứ trưởng Lê Trọng Yên: Đối với môi trường nước, dự thảo Luật đã hoàn thiện quy định về đánh giá khả năng chịu tải và xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với sông, hồ. Theo đó, cơ chế quản lý được thiết kế theo hướng kết hợp kiểm soát từng nguồn thải với kiểm soát theo vùng, khu vực và tổng tải lượng chất ô nhiễm. Đồng thời, quy định rõ hơn cơ chế phối hợp liên tỉnh, liên khu vực cũng như trách nhiệm của cơ quan Trung ương và địa phương trong quản lý chất lượng môi trường nước đối với các sông, hồ liên tỉnh.

Dự thảo Nghị định cũng bổ sung quy định phân công trách nhiệm giữa cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và cơ chế điều phối giữa các địa phương trong cùng lưu vực sông. Đối với các nội dung kỹ thuật như kiểm soát tải lượng ô nhiễm theo từng thông số, đánh giá tác động tích lũy, khả năng tự làm sạch và điều kiện theo mùa, các quy định đã được hướng dẫn tại Thông tư số 95/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về hướng dẫn đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước mặt đối với sông, hồ.

Về chất lượng môi trường không khí, bên cạnh các quy định hiện hành về Kế hoạch quốc gia quản lý chất lượng không khí và cơ chế phối hợp liên ngành, cơ quan soạn thảo tiếp tục bổ sung quy định về kiểm kê phát thải, dự báo ô nhiễm và trách nhiệm quản lý chất lượng môi trường không khí. Đặc biệt, dự thảo Luật bổ sung nguyên tắc thiết lập và quản lý vùng phát thải thấp, tạo cơ sở pháp lý để địa phương xem xét áp dụng các biện pháp hạn chế phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường và điều kiện kinh tế - xã hội.

Dự thảo Nghị định quy định tiêu chí thiết lập và biện pháp áp dụng đối với vùng phát thải thấp. Theo đó, UBND cấp tỉnh xác định phạm vi, đối tượng, lộ trình và biện pháp kiểm soát phát thải, bảo đảm phù hợp với quy hoạch đô thị, tổ chức giao thông và kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí, sau đó trình Hội đồng nhân dân quyết định.

PV: Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được đẩy mạnh, dự thảo Luật có giải pháp gì để nâng cao chất lượng dữ liệu quan trắc môi trường và bảo đảm dữ liệu đủ độ tin cậy làm căn cứ quản lý, xử lý vi phạm?

Thứ trưởng Lê Trọng Yên: Dữ liệu quan trắc môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng trong giám sát, cảnh báo và kiểm soát ô nhiễm. Vì vậy, dự thảo Luật đã bổ sung các yêu cầu về tính chính xác, khách quan, toàn vẹn và liên tục trong quá trình truyền, nhận dữ liệu quan trắc môi trường tự động; đồng thời bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc đối với dữ liệu quan trắc định kỳ. Dự thảo Nghị định quy định cụ thể điều kiện về nhân lực, thiết bị, phòng thí nghiệm và kiểm soát chất lượng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường.

Đối với dữ liệu quan trắc tự động, liên tục, khi phát hiện tín hiệu vượt ngưỡng, hệ thống sẽ thực hiện lấy và lưu mẫu tự động để phân tích lại tại phòng thí nghiệm, làm cơ sở đánh giá và xử lý vi phạm. Cách tiếp cận này nhằm nâng cao độ tin cậy của dữ liệu, đồng thời ngăn chặn hành vi can thiệp, làm sai lệch kết quả quan trắc.

Một nội dung quan trọng khác là quy định rõ trách nhiệm pháp lý của chủ dự án, cơ sở và tổ chức cung cấp thông tin, dữ liệu môi trường về tính trung thực, chính xác của thông tin cung cấp. Hệ thống thông tin môi trường và cơ sở dữ liệu môi trường phải được thiết kế thống nhất, dùng chung, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác. Dự thảo Luật và Nghị định cũng quy định việc sử dụng thống nhất mã định danh tổ chức, doanh nghiệp và cơ chế phối hợp chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan quản lý môi trường với cơ quan thuế và các cơ quan liên quan.

Đáng chú ý, dự thảo Luật bổ sung quy định thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường trên môi trường điện tử và trách nhiệm lập hồ sơ môi trường điện tử của chủ dự án, cơ sở. Cơ quan quản lý không được yêu cầu chủ dự án, cơ sở cung cấp lại những hồ sơ, tài liệu đã có trong cơ sở dữ liệu.

PV: Một nội dung được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm là kiểm kê khí nhà kính, phân bổ hạn ngạch phát thải và phát triển thị trường carbon. Những quy định này được hoàn thiện theo hướng nào?

Thứ trưởng Lê Trọng Yên: Đối với ứng phó với biến đổi khí hậu, dự thảo Luật và dự thảo Nghị định quy định chi tiết tiếp tục kế thừa các quy định hiện hành về đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV), kiểm kê khí nhà kính, phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính, trách nhiệm của các cơ sở phát thải lớn và các yêu cầu kỹ thuật liên quan.

Việc kế thừa nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và không gây xáo trộn trong quá trình thực hiện. Theo đó, dự thảo Nghị định tiếp tục quy định kỳ báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở là 2 năm một lần theo quy định hiện hành.

Đối với thị trường các-bon, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát, hoàn thiện quy định về trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường, cơ chế bảo vệ lợi ích công, quản lý tài chính và thuế. Các quy định liên quan cũng được tiếp tục rà soát để bảo đảm thống nhất, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động trao đổi quốc tế tín chỉ carbon, thực hiện cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu, bảo vệ lợi ích quốc gia và bảo đảm tính toàn vẹn môi trường.

Đối với đề xuất xác định tín chỉ carbon và hạn ngạch phát thải là quyền tài sản, Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn triển khai thị trường carbon trong nước, đánh giá tác động chính sách để đề xuất phương án hoàn thiện phù hợp với điều kiện phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.

Song song với hoàn thiện thể chế, Bộ cũng đã ban hành các quy định kỹ thuật, tổ chức nhiều hoạt động đào tạo, tập huấn và tuyên truyền nhằm nâng cao năng lực, nhận thức của doanh nghiệp trong thực hiện kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

PV: Về nguồn lực cho bảo vệ môi trường, có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị luật hóa mức chi tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm. Quan điểm của cơ quan soạn thảo về vấn đề này như thế nào?

Thứ trưởng Lê Trọng Yên: Đây là đề xuất nhằm bảo đảm nguồn lực tương xứng cho công tác bảo vệ môi trường, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, việc cân đối và bố trí ngân sách nhà nước cần bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước trong từng giai đoạn, đồng thời duy trì tính linh hoạt trong điều hành chi ngân sách.

Do đó, dự thảo Luật hiện nay chưa quy định cứng tỷ lệ tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, mà thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ báo cáo Chính phủ để thống nhất đề xuất phương án quy định phù hợp trong Luật.

Đáng chú ý, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội về bảo đảm nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường, dự thảo Luật đã được hoàn thiện theo hướng Nhà nước bố trí khoản chi riêng cho bảo vệ môi trường trong ngân sách nhà nước, bảo đảm nguồn lực tương xứng với tốc độ tăng trưởng, quy mô nền kinh tế và yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong thời kỳ mới.

PV: Có thể thấy dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đang được hoàn thiện trên nhiều lĩnh vực. Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục triển khai những công việc gì để bảo đảm chất lượng dự án Luật trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua?

Thứ trưởng Lê Trọng Yên: Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận ở Tổ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp thu, giải trình và hoàn thiện nhiều nội dung quan trọng của dự thảo Luật, đồng thời rà soát các quy định chi tiết tại dự thảo Nghị định để bảo đảm tính khả thi và đồng bộ trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, hoàn thiện dự thảo Luật trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Mục tiêu là xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ, minh bạch, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, vừa nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

PV: Xin cảm ơn Thứ trưởng!