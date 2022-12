Sương muối, băng giá dày đặc trên đỉnh Fansipan

Khu vực ghi nhận có sương muối, băng giá xuất hiện ở độ cao khoảng từ 2.600m trở lên so với mực nước biển. Nhiều khả năng nhiệt độ đã xuống mức âm.

Trước đó từ sáng 17/12, sương muối, băng giá đã xuất hiện với cường độ nhẹ.

Đúng vào dịp cuối tuần, khá đông du khách đã tranh thủ cơ hội lên đỉnh Fansipan để chiêm ngưỡng cảnh tượng thiên nhiên độc đáo này.

Thông tin quan trắc nhiệt độ từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho thấy, so với ngày trước đó, nhiệt độ tại Lào Cai giảm thấp hơn. Hồi 7h sáng 18/12, các khu vực vùng thấp của tỉnh nhiệt độ dao động trong khoảng 12 – 13 độ C. Vùng núi Bắc Hà rét hại ở mức 7.4 độ C. Thị xã Sa Pa – nằm ở độ cao khoảng 1.600m so với mực nước biển, nền nhiệt giảm thấp chỉ còn 2 độ C.

Cách đây hơn 1 tháng, vào đúng ngày cuối cùng của mùa thu để bước vào tiết Lập Đông, sương muối cũng đã xuất hiện với cường độ nhẹ quanh khu vực đỉnh Fansipan.

Dự báo đêm 18/12, nhiệt độ các địa phương tại Lào Cai vẫn có xu hướng tiếp tục giảm thấp; sương muối, băng giá khả năng vẫn tiếp tục xuất hiện./.