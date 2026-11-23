Khi xử lý những tồn tại, vi phạm tại 12 dự án Mường Thanh, câu hỏi khó nhất không nằm ở chỗ ai sai, mà ở chỗ ai sẽ phải trả tiền. Những người đã mua căn hộ, dù không liên quan đến sai phạm, là nhóm chịu tác động trực tiếp nhất từ quá trình xử lý.

Hai lớp bảo vệ quyền lợi người mua nhà

Nghị quyết 96/2026/NQ-HĐND vì vậy đặt ra các cơ chế cụ thể để người dân không phải gánh chi phí và thiệt hại phát sinh từ lỗi của doanh nghiệp. Luật sư Vũ Thị Thu Hà, Công ty Luật TNHH Tâm Tín Thành (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), cho rằng nghị quyết có hai lớp bảo vệ người mua nhà.

Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng) nằm tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, do CTCP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes làm chủ đầu tư.

Lớp thứ nhất là các nguyên tắc chung tại Điều 3. Người mua, người nhận chuyển nhượng hợp pháp mà không có lỗi sẽ không phải chịu chi phí hay thiệt hại phát sinh từ việc khắc phục vi phạm. Việc bồi thường, hỗ trợ người phải di dời được ưu tiên thực hiện trước các nghĩa vụ của chủ đầu tư với Nhà nước. Quyền khiếu nại, khởi kiện của người dân vẫn được giữ nguyên.

Lớp thứ hai là các cơ chế cụ thể tại Điều 10, tùy vào việc người mua có phải di dời hay không. Với người phải di dời, mức bồi thường được tính theo giá thị trường do Hội đồng thẩm định giá (UBND Thành phố thành lập) xác định, hoặc theo quyết định, bản án của cơ quan có thẩm quyền. Người mua có 90 ngày để bàn giao nhà, tính từ khi nhận đủ tiền.

Trong thời gian chờ thông báo thực hiện phương án, người dân vẫn được tạm cư tại chỗ và ưu tiên mua nhà ở tại các dự án của chủ đầu tư. Người đủ điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội không phải bốc thăm. Hộ chỉ có thu nhập từ hoạt động kinh doanh ở khối đế, nay bị chuyển đổi công năng, được hỗ trợ 6 tháng lương tối thiểu vùng. Với người không phải di dời, hợp đồng vẫn tiếp tục thực hiện. Người mua không phải chịu chi phí khắc phục hậu quả, và sẽ được cấp giấy chứng nhận khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đồng thời chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Luật sư Hà đánh giá đây là khung bảo vệ khá tốt, đặc biệt là quy định buộc bồi thường. Tuy vậy, khi ban hành văn bản hướng dẫn, cần làm rõ hai điểm. Thứ nhất, giá thị trường của căn hộ hợp pháp tương đương phải được xác định tại thời điểm chi trả, và không được trừ bớt giá trị vì yếu tố vi phạm, bởi đó không phải lỗi của người mua. Thứ hai, cần bổ sung khoản hỗ trợ chi phí di chuyển và tiền thuê nhà trong thời gian người dân chưa ổn định chỗ ở mới. Ngoài ra, cần có lộ trình rõ ràng để người không phải di dời không bị kéo dài việc cấp giấy chứng nhận vì chủ đầu tư chậm nộp tiền.

Cùng quan điểm, luật sư Lương Quỳnh Nga, Công ty Luật TNHH Đông Nam Á, phân tích, theo khoản 5 Điều 3 xác lập nguyên tắc người mua nhà không có lỗi không phải chịu chi phí, thiệt hại phát sinh từ việc khắc phục hậu quả vi phạm của chủ đầu tư. Nghị quyết cũng bảo đảm quyền tham gia ý kiến, quyền khiếu nại, khởi kiện của người dân trong quá trình thực hiện phương án xử lý. Bà Nga cho rằng thông điệp cốt lõi là xử lý sai phạm của chủ đầu tư không được tạo ra một bất công mới đối với người mua nhà ngay tình. Người dân không thể trở thành người phải trả giá cho những vi phạm mà họ không gây ra.

Nhiều cơ chế pháp lý để người dân đòi quyền lợi

Theo luật sư Hà, người dân có thể đồng thời sử dụng nhiều cơ chế. Trước hết, họ có thể đề nghị UBND cấp xã và UBND Thành phố áp dụng khoản 5 Điều 5, tức sử dụng kinh phí bảo đảm hoặc cưỡng chế tài sản của chủ đầu tư để chi trả. Song song, người dân có thể phản ánh tới Thường trực HĐND, các ban và đại biểu HĐND, cùng Ủy ban MTTQ, những chủ thể được giao giám sát theo khoản 3, khoản 4 Điều 11.

Với các quyết định hành chính ảnh hưởng trực tiếp, như quyết định danh mục phân loại công trình, phê duyệt phương án bồi thường, giá bồi thường hay quyết định cưỡng chế, người dân có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính. Khi khởi kiện, họ có thể đề nghị Tòa áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, hoặc tạm đình chỉ thi hành quyết định nếu việc thi hành gây thiệt hại khó khắc phục.

Với chủ đầu tư, người dân có thể khởi kiện dân sự để yêu cầu thực hiện nghĩa vụ, bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng mua bán và trả lãi do chậm thanh toán, theo Điều 357 và Điều 360 Bộ luật Dân sự 2015.

Các thiệt hại như chi phí hoàn thiện nội thất, chi phí chuyển nhà, tiền thuê chỗ ở cũng có thể đưa vào yêu cầu. Nếu hợp đồng có bảo lãnh ngân hàng, có thể yêu cầu ngân hàng bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ. Nếu người có trách nhiệm chậm trễ hoặc né tránh, người dân có quyền tố cáo.

Khi phát hiện dấu hiệu tẩu tán tài sản hoặc hành vi phạm tội, họ có thể tố giác tới cơ quan điều tra. Về thực tế, luật sư khuyến nghị người dân giữ đầy đủ hợp đồng, chứng từ thanh toán, biên bản bàn giao và hóa đơn sửa chữa. Không ký văn bản đồng ý về giá hay bàn giao khi chưa hiểu rõ cách tính. Với số hộ bị ảnh hưởng đông, người dân nên phối hợp theo nhóm thông qua Ban quản trị, hoặc cùng ủy quyền cho luật sư để giảm chi phí và tăng tiếng nói chung.

Luật sư Nga cho biết, nếu chủ đầu tư chậm bồi thường, hỗ trợ hoặc không thực hiện nghĩa vụ, người dân có quyền gửi văn bản yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng phương án đã được phê duyệt. Đồng thời, họ có thể kiến nghị UBND cấp xã và UBND Thành phố kiểm tra, giám sát, đôn đốc. Đáng chú ý, khoản 5 Điều 5 cho phép UBND Thành phố sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm của chủ đầu tư, hoặc chỉ đạo cưỡng chế tài sản, để thực hiện nghĩa vụ bồi thường, hỗ trợ.

Giám sát chặt tiến độ, không để người dân tiếp tục chịu thiệt

Bảo vệ người mua nhà mới là một nửa câu chuyện. Nếu không có tiến độ cụ thể, cơ chế kiểm soát tài chính và chế tài đủ mạnh, nghĩa vụ của chủ đầu tư có thể tiếp tục bị kéo dài, trong khi người dân vẫn gánh hệ lụy từ sai phạm.

Theo luật sư Hà, phần lớn giải pháp giám sát có thể đưa trực tiếp vào Kế hoạch thực hiện do UBND Thành phố ban hành theo khoản 1 Điều 11, không cần sửa đổi nghị quyết. Trước hết, tiến độ cần được công khai theo từng dự án với các mốc cụ thể: quyết định danh mục, phương án di dời, giá bồi thường, thời hạn nộp số lợi bất hợp pháp và thời hạn cấp giấy chứng nhận.

Lộ trình này nên được niêm yết tại địa bàn và đăng trên cổng thông tin để người dân theo dõi. Quan trọng hơn, phải có bảo đảm tài chính trước khi triển khai. Nguồn kinh phí bảo đảm của chủ đầu tư cần được xác định rõ. Doanh nghiệp phải ký quỹ hoặc bị phong tỏa khoản tiền tương ứng với tổng nghĩa vụ bồi thường, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn chuyển dịch tài sản. Nếu thiếu cơ chế này, rủi ro cuối cùng vẫn dồn về người dân. Việc định giá cũng phải minh bạch.

Theo bà Hà, Hội đồng thẩm định giá nên có đại diện cư dân hoặc Ủy ban MTTQ tham gia giám sát. Hội đồng nên thuê doanh nghiệp thẩm định giá độc lập, công bố phương pháp, thời điểm định giá và các tài sản so sánh. Người dân cần có cơ hội phản biện trước khi giá được phê duyệt. Về chế tài, chủ đầu tư chậm ở mốc nào thì hậu quả phải đến ngay ở mốc đó: tính tiền chậm nộp, sử dụng kinh phí bảo đảm, dừng thủ tục đầu tư ở các dự án khác, công khai tên doanh nghiệp vi phạm. Với cán bộ, ai chậm trễ hoặc né tránh thì phải xem xét trách nhiệm.

Bà Hà lưu ý rằng cơ chế miễn trách nhiệm tại Điều 34 Luật Thủ đô là để bảo vệ người làm đúng, không phải để che cho người không làm. Luật sư cũng đề xuất nghiên cứu tách rủi ro cấp giấy chứng nhận ra khỏi người mua. Người không phải di dời, đã hoàn thành nghĩa vụ, cần được xem xét cấp giấy theo một lộ trình xác định. Phần nợ của chủ đầu tư vẫn tiếp tục được truy thu bằng cưỡng chế.

Cuối cùng, bà Hà kiến nghị HĐND Thành phố tổ chức các phiên giám sát chuyên đề định kỳ. Từ kết quả đó, UBND Thành phố dùng quyền đánh giá, đề xuất điều chỉnh tại điểm d khoản 1 Điều 11 để sửa những bất cập, không để vướng mắc tiếp tục dồn lại. Luật sư Hà nhấn mạnh: "Nghị quyết 96 đã gỡ được phần khó nhất về mặt pháp lý. Thành công hay không giờ nằm ở khâu thực hiện".

Còn theo luật sư Lương Thị Nga, để nghị quyết được thực hiện thực chất, cần một cơ chế giám sát nhiều tầng, đi kèm trách nhiệm giải trình và chế tài đủ mạnh đối với cả chủ đầu tư lẫn cơ quan, cá nhân được giao tổ chức thực hiện.

Có thể thấy, để xử lý dứt điểm tồn tại kéo dài tại 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh, quy định về bồi thường và hỗ trợ là cần thiết nhưng chưa đủ. Điều quyết định nằm ở khâu tổ chức thực hiện, giám sát và xử lý trách nhiệm, để người mua nhà không tiếp tục thiệt thòi vì những sai phạm không do mình gây ra.