Tai nạn giao thông giữa mô tô và mô tô ở Huế khiến một người tử vong
VOV.VN - Khoảng 16h chiều nay (27/3), tại Km 822+700 đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân, thành phố Huế xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe mô tô, khiến một người tử vong.
Ô tô mang biển kiểm soát 37H-173.27 do Nguyễn Văn H. (sinh năm1984, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển, lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khi đến địa điểm trên đã xảy ra va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 75F1-532.xx do ông Lê Viết H. (sinh năm 1946, trú phường Thuận Hóa, TP Huế) điều khiển.
Cú va chạm mạnh khiến ông Lê Viết H. bị thương nặng và tử vong tại hiện trường. Hai phương tiện liên quan bị hư hỏng.
Lực lượng chức năng thành phố Huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, phân luồng giao thông và xử lý vụ việc. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo quy định của pháp luật./.