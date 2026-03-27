Tai nạn giao thông giữa mô tô và mô tô ở Huế khiến một người tử vong

Ô tô mang biển kiểm soát 37H-173.27 do Nguyễn Văn H. (sinh năm1984, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển, lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khi đến địa điểm trên đã xảy ra va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 75F1-532.xx do ông Lê Viết H. (sinh năm 1946, trú phường Thuận Hóa, TP Huế) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú va chạm mạnh khiến ông Lê Viết H. bị thương nặng và tử vong tại hiện trường. Hai phương tiện liên quan bị hư hỏng.

Tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông và xử lý vụ việc

Lực lượng chức năng thành phố Huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, phân luồng giao thông và xử lý vụ việc. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo quy định của pháp luật./.