Tai nạn giao thông liên hoàn làm 2 người thương vong ở Tiền Giang

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 12/9, tài xế Đỗ Ngọc Phong, 33 tuổi, ngụ xã An Phước, xã An Thới, huyện Mỏ Cày nam, tỉnh Bến Tre điều khiển xe ô tô khách loại 46 chỗ ngồi mang biển số 71B.00783 lưu thông trên quốc lộ 1 hướng TP. Hồ Chí Minh về Tiền Giang.

Nơi xảy ra tai nạn giao thông.

Khi phương tiện này, đi đến địa bàn ấp Long Thạnh, xã Long An, huyện Châu Thành(Tiền Giang) thì va chạm với xe gắn máy mang biển kiểm soát 62F6-0214 do anh Nguyễn Trần Thảo Nguyên, 31 tuổi, ngụ phường 3, Thành phố Tân Long (tỉnh Long An) điều khiển cùng chiều chở theo bà mẹ tên Trần Thị Mộng Hà 48 tuổi, ngồi phía sau.



Cú va chạm này làm bà Hà ngã vào bánh bánh sau ô tô, xe gắn máy ngã vào lề phải mặt đường và chạm vào gắn máy khác mang biển số 71B-0044 đang dừng chờ qua đường do bà Huỳnh Kim Thúy( 41 tuổi) ngụ xã Long An, huyện Châu Thành(Tiền Giang) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn.