Tai nạn giao thông ở Sơn La giảm một nửa so với 6 tháng đầu năm ngoái

Thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông với chủ đề “Đã uống rượu, bia – Không lái xe”, trong 6 tháng đầu năm nay, Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La đã chỉ đạo, đôn đốc các cấp, ngành, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố vào cuộc quyết liệt, duy trì thường xuyên công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.... Qua đó, tình hình tai nạn giao thông được kiềm chế so với trước, toàn tỉnh xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 19 người, bị thương 34 người. So với cùng kỳ năm trước thì số vụ giảm 50,9%; số người chết, người bị thương đều giảm.

Tiếp tục giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông, trong 6 tháng cuối năm, Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La xác định tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, sẽ đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm minh các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông; kết hợp có hiệu quả xử lý vi phạm với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông ./.