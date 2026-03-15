Tai nạn giao thông tại Đồng Tháp làm 1 người tử vong, 2 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h20 ngày 15/3, anh Huỳnh Tấn Đạt (27 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) chạy mô tô trên quốc lộ 50 theo hướng từ xã Chợ Gạo về phường Mỹ Tho (tỉnh Đồng Tháp). Khi lưu thông tại địa bàn xã Chợ Gạo thì xảy ra va chạm và tông vào mô tô chạy ngược chiều do chị Trần Thị Kim Huệ (46 tuổi, ngụ xã Chợ Gạo) cầm lái chở theo con gái là bé Nguyễn Trần Hương T. (7 tuổi). Vụ va chạm mạnh này khiến cả hai mô tô văng ra xa. Tại hiện trường hai xe máy bể nát hư hỏng nặng. Hậu quả vụ tai nạn làm anh Đạt chết trên đường đến bệnh viện, chị Huệ và bé T. bị thương được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong, 2 người nhập viện

Gần đây, tuyến quốc lộ 50, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn là mặt đường chật hẹp, mật độ phương tiện ở mức cao; trong khi đó người điều khiển phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu, thiếu quan sát...