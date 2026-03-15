Tai nạn giao thông tại Đồng Tháp làm 1 người tử vong, 2 người bị thương

Chủ Nhật, 17:25, 15/03/2026
VOV.VN - Ngày 15/3, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng phối hợp điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông giữa hai xe mô tô khiến 1 người chết và 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h20 ngày 15/3, anh Huỳnh Tấn Đạt (27 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) chạy mô tô trên quốc lộ 50 theo hướng từ xã Chợ Gạo về phường Mỹ Tho (tỉnh Đồng Tháp). Khi lưu thông tại địa bàn xã Chợ Gạo thì xảy ra va chạm và tông vào mô tô chạy ngược chiều do chị Trần Thị Kim Huệ (46 tuổi, ngụ xã Chợ Gạo) cầm lái chở theo con gái là bé Nguyễn Trần Hương T. (7 tuổi). Vụ va chạm mạnh này khiến cả hai mô tô văng ra xa. Tại hiện trường hai xe máy bể nát hư hỏng nặng. Hậu quả  vụ tai nạn làm anh Đạt chết trên đường đến bệnh viện, chị Huệ và bé T. bị thương được đưa đi cấp cứu.

tai nan giao thong tai Dong thap lam 1 nguoi tu vong, 2 nguoi bi thuong hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong, 2 người nhập viện

Gần đây, tuyến quốc lộ 50, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn là mặt đường chật hẹp, mật độ phương tiện ở mức cao; trong khi đó người điều khiển phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu, thiếu quan sát...

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Xe đầu kéo tự gây tai nạn rồi bốc cháy trên Quốc lộ 6

VOV.VN - Tại Km220+800, đoạn qua xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La vừa xảy ra vụ tai nạn khiến xe đầu kéo bốc cháy dữ dội.

VOV.VN - Tại Km220+800, đoạn qua xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La vừa xảy ra vụ tai nạn khiến xe đầu kéo bốc cháy dữ dội.

Ô tô con lật úp, “vò nát” trên cao tốc qua Ninh Bình, tài xế may mắn thoát nạn

VOV.VN - Một ô tô con bị lật úp, hư hỏng nặng sau khi va chạm với xe đầu kéo trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Ninh Bình. May mắn tài xế đã tự chui ra khỏi xe và không bị thương.

VOV.VN - Một ô tô con bị lật úp, hư hỏng nặng sau khi va chạm với xe đầu kéo trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Ninh Bình. May mắn tài xế đã tự chui ra khỏi xe và không bị thương.

Vụ tai nạn liên hoàn ở Nguyễn Chánh, Hà Nội: Một người tử vong

VOV.VN - Theo thông tin từ Bệnh viện 198 Bộ Công an, vụ ô tô gây tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh, Hà Nội đã khiến nhiều người bị thương được đưa tới viện này. Trong đó, có một phụ nữ 50 tuổi đã tử vong.

VOV.VN - Theo thông tin từ Bệnh viện 198 Bộ Công an, vụ ô tô gây tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh, Hà Nội đã khiến nhiều người bị thương được đưa tới viện này. Trong đó, có một phụ nữ 50 tuổi đã tử vong.

