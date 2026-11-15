Tai nạn liên hoàn giữa 2 xe máy và xe đạp điện, một phụ nữ tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h20 ngày 15/11, một phụ nữ hơn 50 tuổi điều khiển xe đạp điện lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng từ TP. Hồ Chí Minh về miền Tây. Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã Châu Thành, xe đạp điện bất ngờ chao đảo, mất kiểm soát khiến người phụ nữ cùng phương tiện ngã xuống đường.

Vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong

Đúng thời điểm này, hai xe máy do một nam thanh niên khoảng 20 tuổi và một cô gái khoảng 19 tuổi điều khiển, lưu thông cùng chiều phía sau. Phát hiện người và xe đạp điện ngã trên đường, hai người điều khiển xe máy đã đánh lái tránh nhưng sau đó hai xe tiếp tục va chạm với nhau, khiến cả hai cùng ngã xuống đường.

Vụ tai nạn làm người phụ nữ điều khiển xe đạp điện bị thương rất nặng, được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó. Hai người đi trên xe máy chỉ bị xây xát nhẹ.

Tại hiện trường, các phương tiện gặp nạn nằm trên một làn đường, khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực gặp khó khăn, giao thông ùn ứ cục bộ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an xã Châu Thành và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.