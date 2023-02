Tai nạn ô tô khiến 1 người chết, 3 người bị thương ở Quảng Ngãi

Khoảng 20h ngày 27/2, tại Km1121+730 Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Châu Me, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi xảy vụ tai nạn giữa ô tô khách Tuấn Tú biển kiểm soát 50F-00879 với ô tô tải biển kiểm soát 77C – 08249.

Vụ tai nạn là 1 người chết, 3 người bị thương

Ô tô khách biển kiểm soát 50F-00879 do Nguyễn Minh Thạnh (38 tuổi), trú xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam va chạm với ô tô tải biển kiểm soát 77C - 08249 do ông Nguyễn Bá Nhựt (41 tuổi), trú xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn làm hai ô tô bị hư hỏng nặng

Vụ va chạm mạnh làm ông Hà Thúc Đôn (32 tuổi), trú xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi đi trên xe khách tử vong khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu; tài xế xe tải Nguyễn Bá Nhựt và 2 hành khách bị thương. Hai xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn

Ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Hiện tại, lãnh đạo thị xã Đức Phổ đã vào Trung tâm y tế thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định thăm 3 người bị thương. Thi thể của nạn nhân tử vong đã được đưa về nhà ở thành phố Quảng Ngãi. Hai xe đã được Công an đưa về đồn Công an thị xã Đức Phổ. Hiện tại Công an đang tiếp tục điều tra”./.