Tai nạn trên cầu Kênh Tẻ khiến tài xế tử vong, cửa ngõ TP.HCM kẹt cứng

Thứ Sáu, 10:52, 27/03/2026
VOV.VN - Xe rác va chạm với xe đầu kéo ở chân cầu Kênh Tẻ, phường Tân Hưng (khu vực quận 7 cũ), TP.HCM kéo theo tấm thép dài 15 m rơi xuống khiến cabin xe rác bị đè bẹp và tài xế tử vong. Vụ tai nạn làm cho giao thông từ khu Nam về trung tâm thành phố ùn tắc kéo dài trong nhiều giờ vào sáng nay (27/3).

Sáng ngày 27/3, lực lượng chức năng phường Tân Hưng, TP.HCM phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08)- Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra xử lý vụ tai nạn dưới chân cầu Kênh Tẻ (nối giữa Quận 7 cũ và Quận 4 cũ), TP.HCM.

tai nan tren cau kenh te khien tai xe tu vong, cua ngo tp.hcm ket cung hinh anh 1
Tai nạn khiến cầu Kênh Tẻ bị ùn tắc kéo dài trong nhiều giờ sáng ngày 27/3.

Theo thông tin ban đầu, hơn 2 giờ sáng ngày 27/3, xe đầu kéo chở theo tấm thép hình lưỡi liềm dài 15 m, nặng hơn 10 tấn (dùng cho công trình xây dựng) lưu thông hướng từ huyện Nhà Bè (cũ) về trung tâm TP.HCM.

Khi đến đoạn dưới chân cầu Kênh Tẻ, xe tải chở rác chạy hướng ngược lại bất ngờ va chạm mạnh với xe đầu kéo. Cú đâm trực diện khiến tấm thép trên rơ-moóc trượt khỏi vị trí, rơi xuống đè bẹp cabin xe rác.

Tại hiện trường, kính chắn gió vỡ vụn, khung thép xe chở rác biến dạng hoàn toàn. Tài xế xe rác bị kẹt trong cabin, dù được hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong do vết thương quá nặng.

tai nan tren cau kenh te khien tai xe tu vong, cua ngo tp.hcm ket cung hinh anh 2

Tấm thép nằm chắn ngang làn đường, gây cản trở hoàn toàn một chiều đường.

Do tai nạn xảy ra trên tuyến huyết mạch kết nối khu Nam với trung tâm TP.HCM, giao thông khu vực này lâm vào tình trạng tê liệt nhiều giờ trong buổi sáng 27/3.

Tại hiện trường, dòng xe ùn ứ kéo dài hơn 1 km từ đường Nguyễn Hữu Thọ đến cầu Kênh Tẻ, tại giao lộ Ngô Thị Bì - Nguyễn Hữu Thọ, hàng nghìn xe máy chen chúc, nhích từng chút một. Nhiều người sốt ruột tràn lên vỉa hè để tìm lối thoát nhưng vẫn không thể di chuyển nhanh hơn.

Cảnh sát giao thông đã phong tỏa hướng rẽ từ đường Nguyễn Thị Thập ra Nguyễn Hữu Thọ để giảm tải cho cầu Kênh Tẻ. Cảnh sát cũng túc trực tại các ngã tư lân cận để điều tiết, hướng dẫn người dân chuyển hướng lưu thông.

Lực lượng chức năng đã huy động xe cẩu chuyên dụng hạng nặng đến hiện trường để di dời tấm thép và các phương tiện gặp nạn.

tai nạn.jpg

Tình trạng sức khỏe các nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn trên đường Trung Kính

VOV.VN - Hai người bị thương trong vụ tai nạn tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng đã xảy ra tại nút giao Trung Kính–Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa, Hà Nội) đêm ngày 25/3, trong đó một người bị đa chấn thương được theo dõi tại bệnh viện E, trường hợp còn lại bị thương nhẹ, sức khỏe cơ bản ổn định.

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
Ngư dân bị tai nạn lao động được cứu chữa kịp thời tại đảo Song Tử Tây
VOV.VN - Ngày 23/3, Bệnh xá tại đảo Song Tử Tây (Đặc khu Trường Sa) đã tiếp nhận và cấp cứu kịp thời một ngư dân bị tai nạn lao động trong quá trình khai thác hải sản trên biển.

Triệu tập 4 đối tượng sau vụ đua xe gây tai nạn chết người ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 24/3, Công an Hà Nội thông tin, Cơ quan chức năng vừa xử lý nhóm thanh thiếu niên đi xe tốc độ cao, lạng lách, gây rối trật tự công cộng trên tuyến Quốc lộ 32, Hà Nội đoạn qua khu vực tượng đài Phùng và chân cầu Phùng, sau khi xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Tài xế tử vong do tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 1A ở Nghệ An

VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe tải và một ôtô con xảy ra trên Quốc lộ 1A khiến một người tử vong tại chỗ, hai người khác bị thương.

