Tai nạn trên cầu Kênh Tẻ khiến tài xế tử vong, cửa ngõ TP.HCM kẹt cứng

Sáng ngày 27/3, lực lượng chức năng phường Tân Hưng, TP.HCM phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08)- Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra xử lý vụ tai nạn dưới chân cầu Kênh Tẻ (nối giữa Quận 7 cũ và Quận 4 cũ), TP.HCM.

Tai nạn khiến cầu Kênh Tẻ bị ùn tắc kéo dài trong nhiều giờ sáng ngày 27/3.

Theo thông tin ban đầu, hơn 2 giờ sáng ngày 27/3, xe đầu kéo chở theo tấm thép hình lưỡi liềm dài 15 m, nặng hơn 10 tấn (dùng cho công trình xây dựng) lưu thông hướng từ huyện Nhà Bè (cũ) về trung tâm TP.HCM.

Khi đến đoạn dưới chân cầu Kênh Tẻ, xe tải chở rác chạy hướng ngược lại bất ngờ va chạm mạnh với xe đầu kéo. Cú đâm trực diện khiến tấm thép trên rơ-moóc trượt khỏi vị trí, rơi xuống đè bẹp cabin xe rác.

Tại hiện trường, kính chắn gió vỡ vụn, khung thép xe chở rác biến dạng hoàn toàn. Tài xế xe rác bị kẹt trong cabin, dù được hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong do vết thương quá nặng.

Tấm thép nằm chắn ngang làn đường, gây cản trở hoàn toàn một chiều đường.

Do tai nạn xảy ra trên tuyến huyết mạch kết nối khu Nam với trung tâm TP.HCM, giao thông khu vực này lâm vào tình trạng tê liệt nhiều giờ trong buổi sáng 27/3.

Tại hiện trường, dòng xe ùn ứ kéo dài hơn 1 km từ đường Nguyễn Hữu Thọ đến cầu Kênh Tẻ, tại giao lộ Ngô Thị Bì - Nguyễn Hữu Thọ, hàng nghìn xe máy chen chúc, nhích từng chút một. Nhiều người sốt ruột tràn lên vỉa hè để tìm lối thoát nhưng vẫn không thể di chuyển nhanh hơn.

Cảnh sát giao thông đã phong tỏa hướng rẽ từ đường Nguyễn Thị Thập ra Nguyễn Hữu Thọ để giảm tải cho cầu Kênh Tẻ. Cảnh sát cũng túc trực tại các ngã tư lân cận để điều tiết, hướng dẫn người dân chuyển hướng lưu thông.

Lực lượng chức năng đã huy động xe cẩu chuyên dụng hạng nặng đến hiện trường để di dời tấm thép và các phương tiện gặp nạn.