Tài xế container đâm chết 5 người khai do buồn ngủ không làm chủ tay lái

Chiều 14/6, ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGTQG đã đến thăm gia đình nạn nhân bị tai nạn tại huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh.

Chiều 14/6, ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGTQG đã đến thăm gia đình nạn nhân bị tai nạn tại huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh.

Tại ấp Suối Cao xã Phước Đông huyện Gò Dầu, một cảnh thương tâm khiến ai cũng không cầm được nước mắt khi cả nhà 4 người đều tử vong. Các thi thể đã được đưa về nhà nhưng chưa kịp khâm liệm. Cả gia đình gồm bà Nguyễn Thị Trợ (1931), con gái là chị Nguyễn Ngọc Thúy, con rể Trần Ngọc Hải và cháu Trần Thị Hải My (SN 2010).



Đoàn của Ủy ban ATGTQG đã thăm hỏi, chia buồn với gia đình không may gặp nạn. Đoàn cũng đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Diệp ở khu phố Thành Bình B thị trấn Gò Dầu và chia buồn cùng với gia đình.

Điều tra lái xe buồn ngủ hay sử dụng ma túy

Kiểm tra hiện trường vụ tai nạn, ông Khuất Việt Hùng đề nghị công an huyện Trảng Bàng tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc này.

Đặc biệt là điều tra điều kiện sức khỏe của tài xế trong quá trình điều khiển phương tiện, liệu tài xế có chấp hành đúng quy định về thời gian điều khiển phương tiện hay không. Từ đó quy trách nhiệm của chủ doanh nghiệp khi giao phương tiện cho tài xế điều khiển.

Chiếc container húc ô tô 4 chỗ và đè nát chiếc xe con vào bức tường.

Tại hiện trường, ông Lê Thành Trung, Phó trưởng công an huyện Trảng Bàng cho biết bước đầu tài xế lái xe container khai là do buồn ngủ nên bị lạc tay lái. Công an đã lấy mẫu nước tiểu xét nghiệm nhanh nhưng chưa phát hiện có nồng độ cồn, đã lấy mẫu máu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Ông Trung cũng cho biết thêm, qua theo dõi camera gần đó ghi lại, chiếc container lưu thông từ TP.HCM lên Tây Ninh, nhưng khi đến đoạn đường trên thì bị lạc tay lái, xe lao qua hướng đường ngược chiều va quẹt với một xe tải.

Tài xế lái ô tô con đã quan sát thấy, cố gắng bẻ lái qua phải nhưng không kịp vào đã bị xe container húc, kéo lê vào vệ đường và đâm sầm vào tường chắn bê tông của khu vực tượng đài gần đó. Chiếc ô tô 4 chỗ tan nát khiến 5 người trên xe tử vong. Lực lượng chức năng đã rất vất vả để đưa các thi thể ra ngoài.

Kiểm tra hiện trường vụ tai nạn, ông Khuất Việt Hùng đề nghị công an huyện Trảng Bàng tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc này.

Sau khi nghe báo cáo lấy lời khai ban đầu của tài xế container đâm chết 5 người ở Tây Ninh là do buồn ngủ gây ra. Ông Khuất Việt Hùng yêu cầu phải điều tra thời gian làm việc của tài xế container này để biết nguyên nhân chính xác nhất.

Theo thông tin từ Ban ATGT tỉnh Tây Ninh, tài xế điều khiển xe đầu kéo là Trần Đình Trung, sinh năm 1984, ngụ huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Tài xế lấy hàng từ cảng Cát Lái, TP.HCM để chở hàng đi trong đêm đến Campuchia.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Tài xế khai do ngủ gật

Được biết, sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, tài xế Trần Đình Trung đã bị cơ quan công an Tây Ninh tạm giữ để điều tra. Tại cơ quan công an, Trung khai do buồn ngủ nên không làm chủ tay lái và lao qua làn đường ngược lại tông vào ô tô khiến 5 người thiệt mạng.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Tại cơ quan công an, Trung khai do buồn ngủ nên không làm chủ tay lái và lao qua làn đường ngược lại tông vào ô tô khiến 5 người thiệt mạng.

Bước đầu, Trung khai nhận do ngủ gật nên không làm chủ tay lái, lao qua làn đường ngược lại tông vào ô tô gây ra vụ tai nạn thảm khốc.

5 người trong ô tô bị thiệt mạng gồm: Nguyễn Văn Diệp (SN 1949, ngụ thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) và Trần Ngọc Hải (SN 1973), Nguyễn Ngọc Thúy (SN 1972 là vợ anh Hải), Trần Ngọc Hải My (SN 2010), Nguyễn Thị Trợ (SN 1930 là mẹ vợ của anh Hải; cùng ngụ ở huyện Gò Dầu, tỉnh tây Ninh).

Phải điều tra thời gian làm việc của tài xế container đâm chết 5 người.

Trong khi đó, làm việc với Ủy ban ATGT Quốc gia, ông Nguyễn Tấn Tài, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tây Ninh cho biết, qua công tác khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai tài xế Trung, bước đầu cơ quan chức năng xác định Trung lái container lấn làn gây ra vụ tai nạn trên.

“Test nhanh ma túy, nồng độ cồn với tài xế Trung thì cho kết quả âm tính với ma túy và không có cồn trong máu”, ông Tài cho biết.

Như VOV.VN đã đưa tin, khoảng 6h15 ngày 14/6, tài xế Trần Đình Trung (SN 1984, quê Bình Định) lái container biển số 51C-947.80 kéo theo rơ moóc biển số 51R – 323.49 chạy theo hướng từ TP.HCM đi Tây Ninh.

Đến cổng chào tỉnh Tây Ninh thuộc xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, container tông vào ô tô 4 chỗ biển số 51F-370.00 chạy hướng ngược lại. Cú tông mạnh khiến 5 người ngồi trên ô tô thiệt mạng. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế container đã đến công an trình diện.

Ngay sau vụ TNGT xảy ra, đồng chí Trương Hoà Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia phân công đồng chí Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng đoàn công tác của Ủy ban vào hiện trường, chuyển lời thăm hỏi, chia buồn của đồng chí Phó Thủ tướng tới gia đình các nạn nhân, phối hợp với Lãnh đạo địa phương chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả của vụ việc./.