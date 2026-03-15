Tài xế dừng xe sai quy định trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận để đi vệ sinh

Mới đây, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (đoạn qua tỉnh Đồng Tháp), Tổ Cảnh sát giao thông Đội 7 phát hiện một tài xế xe tải đang dừng xe trên vạch phân làn trong khu vực tách và nhập làn, không đúng nơi quy định trên cao tốc.

Tài xế xe tải dừng đậu xe sai làn đường trên đường cao tốc bị xử lý

Cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ và xác định tài xế tên Trần Ngọc L. (53 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp). Tài xế này trình bày do mắc vệ sinh nên dừng xe lại để “giải quyết nỗi buồn”.

Ngoài ra, làn dừng khẩn cấp trên cao tốc chỉ được phép dừng xe khi thật sự bất khả kháng, như: xe gặp sự cố kỹ thuật, xảy ra tai nạn giao thông hoặc tình huống khẩn cấp không thể tiếp tục di chuyển, buộc phải dừng xe ngay và phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm.

Với hành vi trên, tài xế L. sẽ bị phạt tiền 13 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Theo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, thời gian qua đơn vị đã xử phạt 12 trường hợp (mỗi trường hợp bị phạt 13 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe) vì tự ý dừng, đỗ xe ngay trên làn xe chạy hoặc dừng không đúng quy định tại các điểm dừng khẩn cấp, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ.