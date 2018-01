Tài xế ô tô cố tình tông ngã nạn nhân sau khi gây tai nạn

Video: Ô tô tông ngã xe máy chở cả gia đình chị Chi rồi tăng ga bỏ chạy (Nguồn: Nhân vật cung cấp)

Chiều 4/1, chị Nguyễn Thị Huệ Chi (32 tuổi, tạm trú tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết, hiện vẫn chưa xác định được tài xế gây tai nạn cho gia đình chị rồi bỏ chạy.

Theo chị Chi, khoảng 21h30 ngày 2/1, chị cùng chồng là anh Thái Bình Lưu chở theo con nhỏ trên xe máy chạy trên đường An Phú Tây. Khi đến khu vực gần chợ nhỏ Bờ Đất Mới, xe của gia đình chị bị ô tô 7 chỗ mang BKS 51F - 54566 ép ngã xuống lòng đường.

Lúc này, chị Chi nói tài xế dừng xe lại nói chuyện nhưng người này vẫn cố tình nhấn ga bỏ chạy theo hướng ra Quốc lộ 1.

"Thấy vậy, chồng tôi nói tôi lái xe chạy theo gọi dừng lại nhưng tài xế vẫn cố tình không dừng nên tôi chụp lại biển số xe, sau đó chạy đến chỗ công an trình báo", chị Chi cho biết.

Chiếc ô tô gây tai nạn được chị Chi chụp lại.

Tuy nhiên, khi chị chưa kịp nói với công an thì đã bị tài xế ô tô trên tiếp tục tông mạnh từ phía sau khiến chị ngã xuống đường và trượt một đoạn dài.

Lúc này, 2 công an viên xã An Phú Tây và CSGT đứng gần đó ra chặn đầu xe lại nhưng ô tô "điên" vẫn tiếp tục tông vào lực lượng chức năng và bỏ chạy về hướng Bình Tân - An Lạc. Sau đó, công an lấy xe máy đuổi theo nhưng không kịp.

Chị Chi cho biết, mặc dù gia đình chị không sao nhưng tinh thần rất hoảng loạn và bức xúc với hành vi hung hãn, coi thường tính mạng người khác của tài xế. Hiện ngoài trình báo công an, chị đang nhờ các diễn đàn trên mạng xã hội truy tìm tung tích tài xế trên.

Được biết, khi trích xuất camera an ninh tại đoạn đường trên, cơ quan chức năng ghi nhận được hình ảnh chiếc ô tô cố tình tông vào xe máy của chị Chi và bỏ chạy dù đã có hiệu lệnh dừng xe của công an.

Hiện, cơ quan chức năng đã xác định được chủ phương tiện trên và mời đến làm việc./.

Lái ô tô tông chết người, tài xế tháo biển số rồi rời khỏi hiện trường Sau khi tông chết người đi cùng chiều, lái xe ô tô tháo biển số, bỏ lại chiếc Ford Ranger rồi rời khỏi hiện trường.