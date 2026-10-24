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Tài xế ủng hộ dự kiến xử lý phạt nguội trực tuyến qua VNeTraffic

Thứ Bảy, 07:10, 24/10/2026
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VOV.VN - Nhiều tài xế Hà Nội ủng hộ quy trình xử lý phạt nguội qua VNeTraffic, giúp giảm thời gian đi lại, chờ đợi khi giải quyết vi phạm.

 

Cục CSGT dự kiến triển khai quy trình xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử, cho phép người dân tiếp nhận thông báo, xác nhận vi phạm và nộp phạt qua ứng dụng VNeTraffic mà không phải trực tiếp đến trụ sở CSGT. Thông tin này nhận được sự đồng tình của nhiều tài xế tại Hà Nội, nhất là những người thường xuyên di chuyển đường dài hoặc liên tỉnh.

Theo quy trình dự kiến, khi hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, camera giám sát phát hiện vi phạm, dữ liệu sẽ được chuyển về hệ thống cơ sở dữ liệu vi phạm. Cảnh sát giao thông căn cứ dữ liệu điện tử để xác minh các thông tin liên quan như chủ xe, đăng ký xe, kiểm định và bảo hiểm, sau đó gửi thông báo vi phạm đến chủ xe qua ứng dụng VNeTraffic.

tai xe ung ho du kien xu ly phat nguoi truc tuyen qua vnetraffic hinh anh 1
Cục CSGT dự kiến triển khai xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử, cho phép người dân nhận thông báo, xác nhận vi phạm và nộp phạt qua ứng dụng VNeTraffic. 

Nếu đồng ý với thông tin vi phạm, chủ xe có thể xác nhận trên ứng dụng và thực hiện nộp phạt. Sau khi hoàn tất, người vi phạm nhận biên lai điện tử, hệ thống tự động ghi nhận kết quả xử lý. Trường hợp không đồng ý, chẳng hạn thông tin vi phạm không chính xác, chủ xe không phải là người điều khiển phương tiện hoặc chưa xác định được người lái xe, CSGT sẽ tiếp nhận phản hồi, xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện và gửi thông tin vi phạm đến tài khoản VNeTraffic của người lái xe.

Toàn bộ quy trình dự kiến được thực hiện trên hệ thống điện tử và ứng dụng VNeTraffic. Người dân có thể tiếp nhận, phản hồi thông báo vi phạm và thực hiện các thủ tục liên quan từ xa, không phải trực tiếp đến trụ sở Cảnh sát giao thông nơi cư trú hoặc nơi phát hiện vi phạm. Việc triển khai mô hình được kỳ vọng giúp giảm thời gian đi lại, rút ngắn quá trình thực hiện thủ tục, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông.

Tài xế mong giảm thời gian, công sức đi lại

Trước thông tin trên, nhiều tài xế tại Hà Nội bày tỏ sự đồng tình và mong quy trình sớm được triển khai trong thực tế. Với những người thường xuyên di chuyển trên các tuyến đường dài, việc có thể xử lý vi phạm và nộp phạt trực tuyến được kỳ vọng sẽ giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức.

Anh Đào Hồng Dương (Ba Vì, Hà Nội), có hơn 2 năm chạy taxi dịch vụ Grab, cho biết trước đây, để tra cứu hoặc giải quyết vi phạm phạt nguội, tài xế thường phải đến cơ quan CSGT. Việc đi lại, chờ đợi có thể mất từ nửa ngày đến một ngày, tùy lượng người đến làm thủ tục. Điều này đặc biệt bất tiện với những tài xế phải di chuyển xa.

Theo anh Dương, ứng dụng VNeTraffic giúp tài xế thuận tiện hơn khi có thể tra cứu thông tin vi phạm ngay trên điện thoại, biết mình vi phạm lỗi gì, ở khu vực nào. Tuy nhiên, do chưa có vi phạm phạt nguội, anh chưa sử dụng chức năng nộp phạt trên ứng dụng.

“Điều tôi mong muốn nhất là có thể nộp phạt trực tiếp trên ứng dụng, không phải đến cơ quan chức năng. Với những tài xế chạy đường dài, việc này sẽ giúp tiết kiệm thời gian và công sức đi lại”, anh Dương chia sẻ.

tai xe ung ho du kien xu ly phat nguoi truc tuyen qua vnetraffic hinh anh 2
Anh Dương cho rằng việc xử lý phạt nguội trực tuyến qua VNeTraffic với những tài xế chạy đường dài sẽ giúp tiết kiệm thời gian và công sức đi lại. 

Cùng mong muốn có thể giải quyết vi phạm trực tuyến, anh Đặng Tuấn Anh, người có khoảng 10 năm kinh nghiệm lái xe, thường xuyên di chuyển tại Hà Nội và các tỉnh, cho biết chưa từng bị phạt nguội. Anh đã đọc thông tin về ứng dụng VNeTraffic nhưng chưa tìm hiểu sâu về các chức năng.

Theo anh Tuấn Anh, nếu có thể xử lý vi phạm và nộp phạt ngay trên điện thoại, tài xế sẽ giảm được thời gian, công sức đi lại. Đặc biệt, với những trường hợp vi phạm tại tỉnh khác, việc thực hiện thủ tục từ xa sẽ giúp tài xế không phải quay lại địa phương đó để giải quyết. Bên cạnh việc ủng hộ triển khai nộp phạt trực tuyến, anh Tuấn Anh mong muốn ứng dụng hoạt động nhanh, thuận tiện, không bị tải chậm và giúp người dùng dễ dàng thao tác trong quá trình sử dụng.

Đã có trải nghiệm thực tế với việc xử lý vi phạm phạt nguội, anh Phùng Sĩ Trinh (Phú Diễn, Hà Nội) với 4 năm kinh nghiệm lái xe, cho rằng việc nộp phạt qua ứng dụng sẽ giúp tài xế chủ động hơn. Anh Trinh chủ yếu di chuyển trên tuyến Hà Nội - Thanh Hóa và từng bị phạt nguội một lần do đỗ xe cách vỉa hè quá 25cm. Khi đó, anh nhận thông báo qua ứng dụng VNeTraffic rồi đến nộp phạt trực tiếp vì chưa thể thực hiện trực tuyến.

tai xe ung ho du kien xu ly phat nguoi truc tuyen qua vnetraffic hinh anh 3
Nhiều tài mong muốn ứng dụng hoạt động nhanh, thuận tiện, không bị tải chậm và giúp người dùng dễ dàng thao tác trong quá trình sử dụng nếu dự kiến thông qua và đi vào thực tiễn. 

Theo anh Trinh, trước đây anh thường mở ứng dụng để tra cứu vi phạm. Hiện nay, do xe đứng tên chính chủ và có thông báo tự động, anh không còn phải thường xuyên vào kiểm tra. Trong khoảng 2 năm sử dụng, anh chưa gặp trục trặc và nhận thấy việc nhận thông báo qua ứng dụng thuận tiện hơn so với nhận giấy báo.

Anh Trinh mong muốn chức năng nộp phạt trực tuyến sớm được triển khai để tài xế không phải mất thời gian đến trực tiếp cơ quan chức năng. “Trước đây, phải đến trực tiếp nơi xử lý vi phạm để nộp phạt nhiều khi rất bất tiện, bởi không phải lúc nào mình cũng đến được địa điểm đó. Nếu có thể nộp phạt online, tôi nghĩ sẽ thuận tiện hơn nhiều cho anh em lái xe”, anh Trinh chia sẻ.

Từ những trải nghiệm thực tế, các tài xế đều mong muốn việc xử lý vi phạm và nộp phạt trực tuyến sớm được triển khai. Bên cạnh sự thuận tiện trong thao tác, việc bảo đảm thông báo đến đúng người điều khiển phương tiện cũng là yếu tố được quan tâm để quy trình phát huy hiệu quả.

Nguyễn Hà - Linh Thương/VOV.VN
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