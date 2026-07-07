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Tài xế xe đầu kéo rời hiện trường sau vụ tai nạn chết người ở Quảng Ngãi

Thứ Ba, 11:12, 07/07/2026
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VOV.VN - Vụ tai nạn xảy ra tại nút giao đường tránh Quốc lộ 1A với đường dẫn vào cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn khiến một người phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ. Cơ quan chức năng đã truy tìm phương tiện và tài xế để điều tra.

Khoảng 11h0 phút ngày 6/7, tại nút giao giữa đường tránh Quốc lộ 1A và đường dẫn vào cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, thuộc xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo biển kiểm soát 29H-967.26 kéo theo sơ mi rơ moóc và xe mô tô biển kiểm soát 76F2-0760.

Theo thông tin ban đầu, xe đầu kéo do ông Bùi Thanh Trường (41 tuổi), trú thôn Chợ Rịa, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình điều khiển từ đường tránh Quốc lộ 1A lên đường dẫn vào cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn theo hướng Bắc - Nam.

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Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến nút giao, xe đầu kéo va chạm với xe mô tô do bà Phạm Thị Lá, sinh năm 1953, trú thôn Phước Thiện, xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi điều khiển theo hướng Tây - Đông trên quốc lộ 1A. Vụ tai nạn khiến bà Phạm Thị Lá tử vong tại chỗ. 

Sau khi xảy ra tai nạn, ông Bùi Thanh Trường điều khiển xe đầu kéo rời khỏi hiện trường. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã truy tìm và xác định được phương tiện cùng tài xế để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan chức năng, vị trí xảy ra tai nạn là nút giao giữa đường tránh Quốc lộ 1A và đường dẫn vào cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Khu vực này mặt đường trải nhựa bằng phẳng, đoạn đường thẳng, tầm nhìn thông thoáng, không bị che khuất; giữa đường dẫn lên cao tốc có dải phân cách cứng cố định chia hai chiều xe chạy.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, tài xế Bùi Thanh Trường không vi phạm quy định về nồng độ cồn và ma túy. 

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế xe đầu kéo không chấp hành quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau, dẫn đến va chạm với xe mô tô. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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