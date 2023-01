Tài xế xe khách tông thẳng vào cảnh sát giao thông

Khoảng 15h15 ngày 16/1, trên Quốc lộ 1A, thuộc địa phận huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, lực lượng Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước, Công an tỉnh Bình Định tiến hành dừng xe ô tô khách biển kiểm soát 17B-022.52 do ông Đào Văn Tình điều khiển để kiểm tra. Lúc này, trên xe khách có chủ xe là Đặng Văn Hạnh (55 tuổi) trú tỉnh Thái Bình. Lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ liên quan nhưng người này vẫn không chấp hành.

Chủ xe Đặng Văn Hạnh đã xuống xe có hành vi chống đối, lôi kéo hành khách trên xe cùng tham gia cản trở việc kiểm tra. Sau đó, tài xế xe này điều khiển phương tiện chạy thẳng. Khi lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế Đào Văn Tình điều khiển phương tiện tông thẳng vào cảnh sát giao thông. Rất may, cán bộ Cảnh sát giao thông đã tránh được. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với lực lượng tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A để truy đuổi xử lý vụ việc.

Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận được xe bỏ chạy cách địa điểm ban đầu hơn 30km về phía Bắc. Tại đây, tài xế Đào Văn Tình không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông, đồng thời lôi kéo, kích động hành khách trên xe chống đối lực lượng chức năng. Các phòng chức năng Công an tỉnh Bình Định phối hợp cùng công an huyện Tuy Phước, Công an huyện Phù Mỹ và tổ công tác vận động lái xe và hành khách chấp hành. Sau hơn 4 giờ vận động, lái xe và hành khách trên xe mới hợp tác để đưa phương tiện về trụ sở Công an huyện Phù Mỹ để làm việc. Lái xe đã thừa nhận không chấp hành các yêu cầu kiểm tra về giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện là xe ô tô khách Biển kiểm soát 17B-022.52.

Tài xế xe khách 17B 022.52 tông thẳng vào cảnh sát giao thông

Qua kiểm tra, trích xuất thiết bị giám sát, ghi hình trên xe của phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện lái xe đã có hành vi xuống khách để trốn tránh việc kiểm tra, kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông. Lái xe và chủ xe thừa nhận, xe ô tô khách 17B-022.52 khi đi qua địa phận tỉnh Bình Định cho đến thời điểm lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra tại Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước là chở 43 người lớn, 6 trẻ em trên xe (theo quy định thì phương tiện này chỉ được phép chở 34 người). Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản đối với lái xe, chủ xe về hành vi “Chở quá số người quy định”.

Trong đêm 16/1, Công an tỉnh Bình Định cũng đã bố trí phương tiện vận chuyển số hành khách trên xe biển kiểm soát 17B-022.52 về quê Thái Bình mà không thu thêm bất cứ khoản thu nào. Căn cứ vào các tài liệu, các đoạn video clip có dấu hiệu của hành vi vi phạm “Chống người thi hành công vụ”, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã củng cố hồ sơ, mời lái xe Đặng Văn Tình tiếp tục làm việc để điều tra, xử lý theo quy định./.