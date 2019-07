Tài xế xe khách vượt ẩu trong hầm Hải Vân bị tước giấy phép lái xe

Khi xe khách vào hầm đường bộ Hải Vân, thuộc địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiê-Huế thì tài xế Bùi Văn Hiến điều khiển xe khách lấn làn để vượt lên phía trước tại Km 7+840 gây nguy hiểm cho nhiều phương tiện tham gia giao thông trong hầm.

Xe khách vượt ẩu trong hầm Hải Vân.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính tài xế Bùi Văn Hiến (41 tuổi, trú xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) số tiền 2,5 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe 2 tháng về lỗi “vượt trong trường hợp cấm vượt” đối với xe khách và tài xế.

Nhận được hình ảnh xe khách biển kiểm soát 98B-016.06 chạy ẩu do Xí nghiệp Quản lý vận hành hầm đường bộ Hải Vân cung cấp, Phòng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc chốt chặn xe này để xử lý.

Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc lập biên bản xử lý vi phạm tài xế Hiến do lái xe khách vượt ẩu trong hầm Hải Vân.

Đến hơn 19h ngày 26/7, khi xe khách chạy đến Km 872+700 Quốc Lộ 1A, thuộc huyện Phú Lộc, thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông chốt chặn, lập biên bản xử lý vi phạm.

Theo Xí nghiệp Quản lý vận hành hầm đường bộ Hải Vân, thời gian gần đây, thông qua camera lắp đặt trong hầm đã ghi nhận có rất nhiều phương tiện chạy vượt ẩu, lấn làn trong hầm đường bộ Hải Vân.

Cụ thể, trong năm 2018, Xí nghiệp Quản lý vận hành hầm đường bộ Hải Vân ghi nhận có 29 xe, ô tô vượt, 395 xe vi phạm tốc độ dưới 40 km/h theo quy định.

Riêng 6 tháng đầu năm 2019, có 39 trường hợp ô tô vượt ẩu trong hầm, 330 xe vi phạm tốc độ. Đơn vị đã bàn giao cho lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế và Công an thành phố Đà Nẵng thông tin về 46 xe vượt ẩu, 492 xe vi phạm về tốc độ trong hầm để xử lý.

Đại tá Phan Văn Minh - Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Phòng sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng triển khai các chuyên đề về trật tự an toàn giao thông, nhất là ở địa bàn giáp ranh nhằm phối hợp xử lý nghiêm những phương tiện vượt ẩu trong hầm đường bộ Hải Vân và trên Quốc lộ 1A./.