Tạm biệt những nơi cách ly ấm áp tình người ở Quảng Nam

Ngày 20/3, 39 du khách cách ly tại khách sạn Hội An Coco River, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam rời khách sạn lên đường về nước. Tại khu cách ly tập trung ở Phòng khám đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, UBND thị xã Điện Bàn cũng tổ chức tiễn 15 người dân địa phương về nhà sau khi hết hạn cách ly do có tiếp xúc gần với các du khách người Anh dương tính với SAR-CoV-2.

14 ngày trong các khu cách ly có rất nhiều kỷ niệm ở một nơi mà không ai lường trước này.



Lãnh đạo thành phố Hội An tặng quà du khách

Khách sạn Hội An Coco River, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam ngày 20/3 thật rộn ràng. Ngay thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng khách sạn lại rất đông khách nước ngoài. Họ là những người khách “bất đắc dĩ” phải ở lại khách sạn này lâu như vậy. Bù lại, du khách được đối đãi khá tử tế.

Một du khách người Thụy Sĩ cho biết, anh buộc phải cách ly tại Hội An do đi cùng chuyến bay với 1 người mắc Covid-19. Ngày đầu tiên sống cách ly, anh hết sức bực bội. Nơi ăn ở tại Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, phân viện miền Trung- Tây Nguyên không được tốt. Sau đó, anh được đưa đến khách sạn Hội An Coco River. Những ngày ở đây thật tuyệt, chẳng khác gì một kỳ nghỉ.



Du khách rất vui trước ứng xử của địa phương.

Cuối giờ sáng hôm nay, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch phụ trách UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đến tặng hoa chúc mừng 39 du khách, chủ yếu người châu Âu đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và cũng đã hết hạn cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Ông Sơn cũng gửi lời xin lỗi những du khách đến du lịch Hội An vào lúc này, điều kiện ăn ở tại khu cách ly tập trung không như ý muốn.



“Trong suốt thời gian các bạn thực hiện cách ly tại Trường cán bộ Hội Nông dân cũng như tại khách sạn Hội An Coco River này, mặc dầu chính quyền, nhân dân, các doanh nghiệp của thành phố Hội An cũng đã cố gắng hết sức để đảm bảo điều kiện ăn, ở, sinh hoạt của các bạn, nhưng chắc chắn trong điều kiện cách ly tập trung sẽ có nhiều bất tiện cho sinh hoạt của các bạn. Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi thành thật xin lỗi và mong các bạn thông cảm cho", ông Sơn nói.

Trao giấy chứng nhận cho người cách ly

Những người cách ly chụp ảnh lưu niệm trước khi về nhà.

Tại khu cách ly tập trung ở Phòng khám đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam, 15 người (chủ yếu là người dân địa phương) của thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũng được rời khu cách ly. 14 ngày thực hiện cách ly ở một nơi gần nhà nhưng vẫn thấy nhớ gia đình, người thân.

Chị Phạm Thị Thái Bình ở thôn Ngân Câu, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn cho biết, hôm đầu tiên vào khu cách ly, không ai ngủ được. Đêm nằm cồn cào nỗi nhớ con. Hiểu được tâm trạng của chị, chồng con thường xuyên đến thăm hỏi, động viên. Chị mong sớm hết thời hạn cách ly để về với gia đình. Điều mà chị Phạm Thị Thái Bình mong muốn nhất là mọi người không nên nhìn người cách ly với ánh mắt kỳ thị.

“Họ bảo ai ở Điện Ngọc, ai ở Điện Dương xuất hiện đi, đi chỗ khác đi, đem bệnh tật về. Chồng, con của em, rồi anh trưởng thôn, chị Phó Chủ tịch phường, Công an xã… những người có quan hệ với gia đình động viên cố gắng cách ly. Bây giờ thời gian cũng đã kết thúc rồi, em cũng yên tâm. Với thông điệp là “mong muốn mọi người có ánh mắt nhìn khác hơn…”, chị Bình nói.

Chị Phạm Thị Thái Bình vui mừng rời khỏi khu cách ly tập trung.

Đến thời điểm này, 36 trường hợp cách ly tập trung tại thị xã Điện Bàn đều đã về nhà. Ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết, sau khi những người cách ly tại Phòng khám đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam- Điện Ngọc trở về nhà, ngành chức năng tiến hành tiêu độc, khử trùng nơi này để tiếp tục đón người cách ly (nếu có).



“Thị xã cũng cố gắng hết sức để đáp ứng tốt nhất nhu cầu ăn uống, sinh hoạt của những người cách ly. Qua trao đổi thì người ta đánh giá rất cao và hài lòng với sự phục vụ của đội ngũ nhân viên y tế cũng như các lực lượng liên quan", ông Hà cho biết./.

Hoài Nam/VOV-Miền Trung