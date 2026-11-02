Tạm đình chỉ công tác giáo viên tại Hải Phòng “tác động vật lý” cháu bé 2 tuổi

Chiều 1/11, UBND xã An Trường (thành phố Hải Phòng) nhận được thông tin phản ánh trên mạng xã hội về việc cô giáo Đ. T. T, giáo viên lớp Nhà trẻ 2 tuổi, Trường Mầm non An Trường có hành vi tác động vào người cháu T.H.M. trong giờ ăn ngày 31/10.

Theo thông tin từ phụ huynh cháu bé đăng trên mạng xã hội, chiều ngày 31/10, khi đón con đi học về, gia đình phát hiện ở khu vực bả vai và mông cháu bé có một số vết bầm. Sau đó, gia đình đã liên hệ với cô giáo dạy cháu và được cô giải thích vết bầm ở vai có thể do cháu giằng co khi chơi đồ chơi; còn vết lằn ở mông do bỉm cọ xát trong quá trình thay tã. Tuy nhiên, khi gia đình yêu cầu trích xuất camera, cô giáo đã thừa nhận đã “tác động vật lý” đối với cháu bé.

Trường Mầm non An Trường (Trường Mầm non Trường Thành trước khi sáp nhập)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã An Trường đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, Công an xã và các đơn vị liên quan đến gia đình cháu bé thăm hỏi, động viên, nắm bắt tình hình và xác minh vụ việc.

Chiều tối cùng ngày, Trường Mầm non An Trường tổ chức họp hội đồng sư phạm. Tại cuộc họp, cô giáo Đ. T. T thừa nhận có hành vi tác động đối với bé; đồng thời nhận thức hành vi của mình là sai và việc tự ý làm việc với gia đình khi chưa báo cáo lãnh đạo nhà trường là không đúng quy trình. Nhà trường đã tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên này, phân công giáo viên khác đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy thay thế.

Sáng 2/11, UBND xã An Trường tổ chức buổi làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên liên quan và gia đình cháu bé. Tại cuộc làm việc, cô giáo Đ. T. T tiếp tục thừa nhận với gia đình cháu bé và Ban giám hiệu nhà trường về hành vi của mình. Hiệu trưởng nhà trường nhận trách nhiệm trong công tác quản lý giáo viên. Gia đình cháu bé đề nghị được cung cấp hình ảnh trích xuất từ camera tại thời điểm xảy ra vụ việc; Nhà trường đã thực hiện việc trích xuất và cung cấp video cho phụ huynh.

Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã An Trường yêu cầu Ban Giám hiệu nhà trường nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý giáo viên vi phạm theo thẩm quyền. Nhà trường có trách nhiệm phối hợp với gia đình theo dõi sức khỏe, tâm lý của cháu bé, đồng thời rà soát công tác quản lý, chăm sóc và bảo đảm an toàn cho trẻ.

UBND xã cũng giao Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, tham mưu xử lý các cá nhân có hành vi vi phạm. Công an xã có trách nhiệm thu thập tài liệu, chứng cứ, kiểm tra và bảo quản dữ liệu camera; trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.