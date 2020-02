Tạm đình chỉ để điều tra Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp đầu cơ khẩu trang "giả"

Liên quan tới việc mạng xã hội lan truyền thông tin giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp (TP. HCM) bị tố gom khẩu trang với số lượng lớn để đầu cơ, xuất khẩu ra nước ngoài trong mùa dịch bệnh Covid-19, UBND quận Gò Vấp vừa ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông này để điều tra làm rõ.

Theo đó, bà Nguyễn Thanh Vân, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác và chức vụ đối với BS Phạm Hữu Quốc - Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp trong thời gian 30 ngày, kể từ hôm nay 28/2; Giao bác sĩ Vũ Hoàng Hà, Phó giám đốc bệnh viện Gò Vấp tạm thời điều hành chung trong thời gian chờ cơ quan công an điều tra, xác minh làm rõ. Đồng thời, UBND quận Gò Vấp chuyển hồ sơ sang Công an quận để đơn vị này phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP. HCM xử lý theo tin báo tố giác tội phạm theo thẩm quyền.

Bệnh viện quận Gò Vấp (TP. HCM). Ảnh: Tuổi trẻ.

Ông Bùi Nguyễn Huy Hoàng, Chánh văn phòng UBND quận Gò Vấp cho biết: ngay sau khi UBND quận Gò Vấp tiếp nhận thông tin với nội dung BS Phạm Hữu Quốc, giám đốc Bệnh viện Gò Vấp đầu cơ khẩu trang xuất khẩu ra nước ngoài, ngày 27/2, UBND quận đã chỉ đạo Thanh tra quận tiến hành xác minh theo quy trình Quy định 1374 của Thành ủy TP. HCM, về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy giám đốc này có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp là bác sĩ Phạm Hữu Quốc đã hứa với một người thu gom 20.000 thùng khẩu trang (khoảng 50.000.000 khẩu trang) với giá 11 triệu đồng/thùng. Tuy nhiên khách hàng chuyển tiền cọc xong thì được thông báo nâng giá lên 23-24 triệu đồng/thùng. Thông tin còn có nội dung: “Sau khi nhận gần 6 tỉ đồng tiền cọc, giám đốc này giao toàn khẩu trang giả. Bị phát hiện hàng đểu, người mua đã mang tới cổng Bệnh viện đốt luôn”.

Cũng trong sáng nay, Sở Y tế TP. HCM đã yêu cầu ông Phạm Hữu Quốc báo cáo giải trình vụ việc./.