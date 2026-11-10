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Tạm đóng một làn cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận từ ngày 10/11

Thứ Ba, 08:42, 10/11/2026
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VOV.VN - Từ ngày 10 đến 30/11, làn số 1 cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, hướng TP.HCM đi Tây Ninh, dự kiến tạm dừng lưu thông từ 22h đến 6h để lắp dầm.

 

Để phục vụ công tác vận chuyển, lắp đặt dầm Super-T tại gói thầu XL03 (địa phận tỉnh Tây Ninh) thuộc dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận, dự kiến từ ngày 10 đến 30/11/2026, làn số 1, hướng từ TP. HCM đi Tây Ninh sẽ tạm dừng lưu thông trong khoảng thời gian từ từ 22h đến 6h00 sáng hôm sau.

Phạm vi thi công thuộc đoạn Km35+625–Km38+900. Dầm được lắp đặt tại 9 nhịp từ trụ T60 đến trụ T69, phía bên trái tuyến. Trong thời gian thi công, nhà thầu sử dụng làn số 1 để tập kết xe cẩu, xe chở dầm và phục vụ công tác cẩu lắp.

tam dong mot lan cao toc tp.hcm - trung luong - my thuan tu ngay 10 11 hinh anh 1
Cao tốc TP. HCM- Trung Lương- Mỹ Thuận

Nhà thầu sẽ bố trí biển báo, rào chắn, cọc tiêu, đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng và nhân sự hướng dẫn, điều tiết giao thông tại khu vực. Hoàn tất công việc và trả lại làn xe trước 6h00 hằng ngày.

Người tham gia giao thông qua khu vực cần chú ý biển báo, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết và chủ động điều chỉnh tốc độ khi lưu thông qua công trường.

Cao tốc TP. Hồ Chí Minh -Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng mức đầu tư hơn 36.100 tỷ đồng, khởi công tháng 12/2026, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng 12/2028.

Dự án có chiều dài 96,13km, trong đó, đoạn TP.HCM - Trung Lương đầu tư quy mô 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120km/giờ, đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và đoạn từ nút giao An Thái Trung đến đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/giờ.

Hiện nay, trên công trường các nhà thầu đã huy động khoảng 450 máy móc, thiết bị và 1.400 nhân sự, tổ chức 69 mũi thi công, sản lượng thực hiện đạt hơn 2.800 tỷ đồng.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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