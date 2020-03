Tạm dừng bán vé tham quan phố cổ Hội An

Việc bán vé tham quan phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam được triển khai từ năm 1995. Số tiền thu được từ bán vé đóng góp rất lớn vào việc trùng tu di tích, tăng thu ngân sách địa phương. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trong thời điểm dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp, thành phố Hội An ra thông báo tạm dừng bán vé tham quan và ngừng thực hiện phố đi bộ.

Các điểm bán vé dừng hoạt động kể từ hôm nay (12/3).

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình thành phố Hội An cho biết, thời gian gần đây, trung bình mỗi ngày thành phố bán ra khoảng 1.400 vé tham quan. Con số này so với cùng kỳ năm 2019 giảm khoảng 80% đối với khách nước ngoài và 93% đối với khách trong nước. Theo bà Trương Thị Ngọc Cẩm, việc tạm dừng bán vé tham quan không đồng nghĩa với đóng cửa di tích; Thành phố khuyến cáo người dân và du khách hạn chế đi lại vào thời điểm này.

Du khách tham quan khu vực chùa Cầu, Hội An.

“Chúng tôi cũng tập trung cho việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tất cả quầy vé, các điểm di tích trong phố và cũng chỉnh trang lại cơ sở vật chất để chuẩn bị những điều kiện tốt nhất đón khách trở lại sau thời gian này”- bà Trương Thị Ngọc Cẩm cho biết.

Phun thuốc tiêu độc khử trùng tại quầy vé ở Hội An.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó, 1 trường hợp trú ở Khách sạn Nam Hải ở phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn và 1 người trú tại Khách sạn Boutique Hội An. Cả 2 người này đều là du khách người Anh. Tỉnh Quảng Nam đã đưa các bệnh nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế để cách ly điều trị; tiến hành khoanh vùng cách ly, phun thuốc khử trùng khu vực 2 khách sạn; Đồng thời thông báo cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 và các đơn vị, địa phương về lịch trình di chuyển của 2 hành khách người Anh để có biện pháp xử lý./.