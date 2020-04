Tạm dừng dịch vụ gọi xe 2 bánh tại Hà Nội để tránh dịch Covid-19,

Theo thông tin từ ứng dụng gọi xe Grab, dịch vụ gọi xe GrabBike tại Hà Nội sẽ chính thức dừng hoạt động từ 2/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020. Tuy nhiên, dịch vụ GrabBike tại các tỉnh thành khác vẫn hoạt động bình thường.



Hôm nay, hầu hết các hãng ứng dụng gọi xe đã dừng hoạt động dịch vụ xe 2 bánh tại Hà Nội để phòng dịch Covid-19.

Đại diện Grab cho biết, thực hiện nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 05/CT-UBND của Chủ tịch UBND Hà Nội và nỗ lực đảm bảo an toàn cho khách hàng và đối tác tài xế trong mùa dịch, Grab chính thức tạm dừng dịch vụ GrabBike tại Hà Nội đến hết ngày 15/4/2020.

Dịch vụ GrabFood tại tất cả tỉnh thành (trừ Đà Nẵng), GrabMart tại TP.HCM, GrabAssistant (tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng) và GrabExpress trên toàn quốc, thành phố khác vẫn hoạt động bình thường.

"Hiểu rằng thay đổi này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tài xế GrabBike tại Hà Nội, chúng tôi khuyến khích các bác tài đăng ký trở thành đối tác giao hàng GrabExpress và giao đồ ăn GrabFood - là các dịch vụ vẫn hoạt động bình thường. Song song đó, Grab sẽ liên tục cập nhật các chương trình hỗ trợ tài xế dựa theo diễn biến thực tế của dịch để đảm bảo thu nhập bình quân cho đối tác", phía Grab thông tin.

Cũng trong hôm nay, GoViet đã đưa ra thông báo tạm ngừng cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách GoBike tại khu vực Hà Nội từ ngày 2/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020. GoViet vẫn duy trì hoạt động bình thường đối với dịch vụ giao nhận thực phẩm GoFood và giao nhận hàng hoá GoSend.



Trước đó, từ 0h ngày 1/4/2020 Grab cũng đã tạm dừng cung cấp toàn bộ các dịch vụ vận chuyển 4 bánh (GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar Doanh nghiệp, Grab Tỉnh/Grab Tuyến, GrabTaxi, GrabRent, JustGrab) tại tất cả các tỉnh, thành phố đến hết ngày 15/4/2020. Bên cạnh đó, dịch vụ giao nhận thức ăn GrabFood tại Đà Nẵng cũng chính thức tạm ngừng hoạt động kể từ 0h ngày 02/04/2020 đến hết ngày 15/04/2020.

Tương tự Grab, ứng dụng gọi xe Be cũng đưa ra thông báo tạm dừng hoạt động các dịch vụ vận chuyển beBike, beCar, thuê theo giờ, Be đi tỉnh tại tất cả các tỉnh thành be đang hoạt động trong vòng 15 ngày từ 0h00 ngày 01/04/2020 hoặc đến khi có thông báo tiếp theo.

"Tài vẫn có thể phục vụ dịch vụ Be đi chợ và BeDelivery bình thường. Tuy nhiên, hãy luôn tuân thủ những khuyến cáo của Bộ Y tế để bảo vệ tốt cho bản thân và cộng đồng", đại diện ứng dụng gọi xe Be cho biết.

Cũng trong ngày hôm nay, để giám sát người và phương tiện, đặc biệt ngăn chặn các phương tiện kinh doanh vận tải khách vào thành phố theo Chỉ thị cách ly xã hội, liên ngành Công an - Sở GTVT Hà Nội đã lập 30 chốt trực tại các tuyến đường cửa ngõ.

Lập 30 chốt giám sát người và xe vào Thủ đô Hà Nội từ 18h chiều nay VOV.VN -Từ 18 giờ chiều nay (2/4) Hà Nội sẽ có 30 điểm chốt liên ngành tại các cửa ngõ ra vào Thủ đô, đảm bảo thực hiện nghiêm cách ly xã hội phòng Covid-19.

Nhiệm vụ của các chốt trực là kiểm tra, kiểm soát việc dừng hoạt động xe khách liên tỉnh, taxi, xe ôm, xe công nghệ, và xe buýt, cương quyết không cho vào thành phố những xe chở khách vi phạm quy định.



Cùng với đó tổ công tác cũng có nhiệm vụ phối hợp với cán bộ của Sở Y tế thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19 đối với các trường hợp có thân nhiệt cao.

Các tổ công tác có nhiệm vụ chốt trực 24/24 giờ cho đến hết ngày 15/4 hoặc có lệnh điều động mới./.