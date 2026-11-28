

Tuy nhiên, trong quá trình xảy ra sạt lở, lực lượng chức năng phát hiện vật thể kim loại nghi là bom nên công tác khắc phục sạt lở phải tạm dừng.

Tại hiện trường Km9+400 trên Quốc lộ 15D, khối lượng lớn đất đá sạt lở lớn, nhiều tảng đá từ taluy dương tràn xuống, vùi lấp mặt đường. Sạt lở làm một số đoạn hộ lan bị hư hỏng, biến dạng. Điểm sạt lở nằm trên đoạn đường quanh co, một bên là vách núi cao, một bên là vực sâu. Do tình trạng sạt lở tiếp tục xảy ra nên các lực lượng chưa thể triển khai thi công.

Các lực lượng chốt chặn không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đã phối hợp Hạt Quản lý đường bộ La Lay (Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Quảng Trị) và xã La Lay triển khai công tác khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông.

Tại Km9+400 trên Quốc lộ 15D, từ ngày 13/9 đến nay đã xảy ra 3 đợt sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông trên tuyến. Hạt Quản lý đường bộ La Lay cũng bố trí nhân lực, phương tiện túc trực tại vị trí này để khi có sạt lở thì có thể nhanh chóng giải phóng đất đá, thông đường.

Ông Nguyễn Thọ Tín, Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ La Lay cho biết, khoảng 11 giờ ngày 28/11, trong quá trình thu dọn đất đá, lực lượng làm nhiệm vụ gặp sự cố phát sinh nên chưa thể tiếp tục xử lý sạt lở. Để đảm bảo an toàn cho công nhân và các lực lượng tại hiện trường, đơn vị đã tạm dừng thi công, phong tỏa khu vực và báo cáo cơ quan chuyên môn để xử lý.

Tạm dừng khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 15D đi cửa khẩu La Lay, tỉnh Quảng Trị

Ông Nguyễn Thọ Tín cho biết: “Sau khi nhận thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay, phát hiện tại vị trí sạt lở này có vật thể nghi là bom nên các lực lượng chức năng yêu cầu tạm dừng công tác triển khai để các cơ quan ban ngành, lực lượng chức năng xử lý. Sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục làm công tác thu gom đất đá để nhanh chóng đưa tuyến đường thông suốt trở lại”.

Hiện, giao thông trên tuyến Quốc lộ 15D lên Cửa khẩu quốc tế La Lay vẫn bị ách tắc hoàn toàn. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, tài xế không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, không dừng, đỗ phương tiện tại những vị trí có nguy cơ sạt lở và chấp hành hướng dẫn của lực lượng túc trực.

Trước đó, vào rạng sáng 28/11, tại Km9+400 trên Quốc lộ 15D đi cửa khẩu quốc tế La Lay, thuộc địa phận xã La Lay, tỉnh Quảng Trị xảy ra sạt lở ta luy dương với khối lượng đất đá ước tính khoảng 1.500m³. Giao thông lên cửa khẩu và ngược lại bị ách tắc hoàn toàn.