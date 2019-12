Tạm giữ 3.000 tấn than không rõ nguồn gốc

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 vừa dẫn giải đoàn đẩy gồm 4 sà lan chở khoảng 3.000 tấn than cám về khu vực bến Gót, huyện Cát Hải (thành phố Hải Phòng) để tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

4 sà lan chở 3.000 tấn than của đoàn đẩy QN - 7878 đã được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tạm giữ để điều tra, làm rõ.

Trước đó, khoảng 11h45 ngày 12/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện và tiến hành kiểm tra đoàn đẩy mang số hiệu QN - 7878 (Bình An 20) cùng 4 sà lan có biểu hiện nghi vấn.

Đoàn đẩy QN - 7878 gồm 8 thuyền viên do ông Phan Văn Tiệp (36 tuổi, trú tại xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) làm thuyền trưởng. Qua khai nhận ban đầu, tàu đang chở khoảng 3000 tấn than cám. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng và các thuyền viên không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số than cám trên tàu.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã ra quyết định tạm giữ phương tiện và toàn bộ số than trên 4 sà lan để tổ chức điều tra, làm rõ./.