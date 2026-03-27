Tạm giữ hình sự tài xế Lexus gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính, Hà Nội

Thứ Sáu, 21:09, 27/03/2026
VOV.VN - Các đơn cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự tài xế Lexus 350 điều khiển xe đi ngược chiều, gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính, Hà Nội.

Ngày 27/3, đại diện Công an phường Yên Hòa, TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đã tạm giữ hình sự tài xế ô tô Lexus 350 gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính (Hà Nội) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ.

Hiện trường sau khi xảy ra va chạm giao thông

Trước đó, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 23h25 ngày 25/3, tại khu vực ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, phường Yên Hòa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều phương tiện, khiến 1 người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh V.Q.C (SN 1987, trú tại Cầu Giấy, TP Hà Nội) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 30K-201.XX lưu thông trên đường Trung Kính theo hướng từ Trần Duy Hưng đi Xuân Thủy.

Khi đến khu vực ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, xe ô tô do anh V.Q.C điều khiển đã va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 30L-665.XX đi cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, xe ô tô 30K-201.XX tiếp tục lao về phía trước, đi sang phần đường ngược chiều và va chạm với 4 xe ô tô và 1 xe mô tô do anh C.T.H. (SN 1992, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) điều khiển. Vụ tai nạn làm anh C.T.H. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E; 6 xe ô tô và 1 xe mô tô bị hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Yên Hòa và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Kết quả ban đầu cho thấy, anh V.Q.C và các lái xe ô tô, mô tô đều không vi phạm nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể; nguyên nhân sơ bộ xác định do anh V.Q.C điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: tai nạn liên hoàn phố Trung Kính Hà Nội tài xế Lexus Công an Yên Hòa vi phạm giao thông không làm chủ tốc độ va chạm nhiều xe tai nạn giao thông điều tra nguyên nhân
Tin liên quan

Tài xế Lexus gây tai nạn ở Trung Kính âm tính với nồng độ cồn và ma túy
Tài xế Lexus gây tai nạn ở Trung Kính âm tính với nồng độ cồn và ma túy

VOV.VN - Theo kết quả kiểm tra ban đầu, tài xế điều khiển xe Lexus đi ngược chiều gây tai nạn liên hoàn với nhiều ô tô xe máy ở đường Trung Kính (Hà Nội) âm tính với ma túy và nồng độ cồn.

Tài xế Lexus gây tai nạn ở Trung Kính âm tính với nồng độ cồn và ma túy

Tài xế Lexus gây tai nạn ở Trung Kính âm tính với nồng độ cồn và ma túy

VOV.VN - Theo kết quả kiểm tra ban đầu, tài xế điều khiển xe Lexus đi ngược chiều gây tai nạn liên hoàn với nhiều ô tô xe máy ở đường Trung Kính (Hà Nội) âm tính với ma túy và nồng độ cồn.

Video xế hộp Lexus đi ngược chiều, ủi hàng loạt ô tô, xe máy trên đường Hà Nội
Video xế hộp Lexus đi ngược chiều, ủi hàng loạt ô tô, xe máy trên đường Hà Nội

VOV.VN - Vào khoảng 23h40 ngày 25/3, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng đã xảy ra tại nút giao Trung Kính – Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa, Hà Nội), khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng và hai người bị thương.

Video xế hộp Lexus đi ngược chiều, ủi hàng loạt ô tô, xe máy trên đường Hà Nội

Video xế hộp Lexus đi ngược chiều, ủi hàng loạt ô tô, xe máy trên đường Hà Nội

VOV.VN - Vào khoảng 23h40 ngày 25/3, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng đã xảy ra tại nút giao Trung Kính – Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa, Hà Nội), khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng và hai người bị thương.

Xế hộp Lexus gây tai nạn liên hoàn giữa đêm tại Hà Nội, nhiều người nhập viện
Xế hộp Lexus gây tai nạn liên hoàn giữa đêm tại Hà Nội, nhiều người nhập viện

VOV.VN - Vào khoảng 23h40 ngày 25/3, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng đã xảy ra tại nút giao Trung Kính – Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa, Hà Nội), khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng và hai người bị thương.

Xế hộp Lexus gây tai nạn liên hoàn giữa đêm tại Hà Nội, nhiều người nhập viện

Xế hộp Lexus gây tai nạn liên hoàn giữa đêm tại Hà Nội, nhiều người nhập viện

VOV.VN - Vào khoảng 23h40 ngày 25/3, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng đã xảy ra tại nút giao Trung Kính – Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa, Hà Nội), khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng và hai người bị thương.

