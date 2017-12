Tạm ngừng sơ tán dân các khu vực không bị ảnh hưởng bão số 16

Chiều 25/12, ông Trần Văn Cường, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, UBND tỉnh vừa có công văn hỏa tốc gửi các địa phương trong tỉnh, chỉ đạo về việc tạm ngưng hoạt động di dời dân để phòng, tránh cơn bão số 16.

Các tàu thuyền ở tỉnh Bạc Liêu vào nơi trú ẩn tránh bão số 16.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh BRVT, qua theo dõi diễn biến đường đi, hiện bão số 16 đã hạ cấp độ, có hiện tượng suy yếu và hướng đi có chiều hướng lệch về phía Tây Nam (không ảnh hưởng trực tiếp vào Côn Đảo và Cà Mau như dự báo trước đó). Vì vậy, ảnh hưởng của sức gió đối với các vùng đất liền của Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giảm.

Do đó, tỉnh quyết định tạm ngừng việc di dân ở những vùng không bị ảnh hưởng do bão. Những vùng trọng yếu, ven biển, cửa sông có khả năng bị ảnh hưởng bởi triều cường, gây sạt lở, công tác di dời người dân đến nơi an toàn vẫn tiếp tục.

Tỉnh chỉ đạo huyện Côn Đảo vẫn phải theo dõi sát mọi diễn tiến, đường đi của bão, phải di dời 2.100 người dân vào nơi tránh trú an toàn./.

