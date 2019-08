Tân cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân cùng ngư dân vươn khơi bám biển

Nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, giúp đỡ và bảo vệ ngư dân khai thác hải sản an toàn, đúng pháp luật; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức phát động, ký kết triển khai Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”. Chương trình được tổ chức sáng nay (10/8/2019) tại cảng Hới, Phường Quảng Tiến, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân trao quà cho gia đình chính sách.

Ngay từ sớm, đã có đông đảo bà con ngư dân trên địa bàn TP.Sầm Sơn có mặt tại cảng Hới tham dự chương trình. Tại đây, các y bác sĩ của Tổng công ty Tân Cảng Sài gòn đã tổ chức thăm khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 250 lượt người. Ngư dân Trịnh Tứ Ngọc, khu phố Trung Trình, phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn bày tỏ: Chính quyền địa phương và Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã tổ chức một chương trình rất có ý nghĩa và thiết thực đối với bà con ngư dân chúng tôi, đây là động lực để bà con ngư dân chúng tôi khắc phục khó khăn quyết tâm bám biển, giữ vững với nghề.



Được Tổng công ty Tân cảng Sài gòn tặng áo phao, tủ thuốc, cờ Tổ quốc. Ngư dân Nguyễn Văn Lương, chủ tàu khai thác xa bờ ở phường Quảng Cư cho biết, những năm gần đây khí hậu ngày càng khắc nghiệt, cùng với đó là nguồn lợi thủy sản cũng dần cạn kiệt và rất nhiều những khó khăn cả khách quan lẫn chủ quan khiến cho kinh tế của bà con ngư dân cũng bấp bênh. Được sự quan tâm của Đảng, nhà nước, các lực lượng vũ trang, chính quyền thành phố và địa phương, đặc biệt là Tổng công ty Tân Cảng Sài gòn động viên về cả vật chất lẫn tinh thần, chúng tôi sẽ khắc phục khó khăn, quyết tâm bám biển. Chúng tôi mong muốn các cấp tiếp tục có nhiều hoạt động tuyên truyền để bà con ngư dân hiểu và nắm rõ pháp luật, quy định đánh bắt tại các vùng biển, có nhiều hình thức thông tin giới thiệu các vị trí đảo, tần số các đài canh của Hải quân.

Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng giám đốc, Tổng công ty Tân cảng Sài gòn nhấn mạnh: Chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển được Tổng công ty Tân Cảng Sài gòn phối hợp với các Sở NN&PTNT các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ tập trung thực hiện tốt 4 nhóm hoạt động chủ yếu là: Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, ý thức chấp hành pháp luật trong đánh bắt hải sản, củng cố niềm tin cho ngư dân vươn khơi, bám biển; Tổ chức các hoạt động hỗ trợ ngư dân đánh bắt hải sản trên biển; Bảo vệ ngư dân hoạt động trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc và phát huy vai trò của ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Là tỉnh có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển thủy sản. Thanh Hoá có 6 huyện, thành phố ven biển, có bờ biển dài 102km, vùng biển rộng 17.000 km vuông, có đội tàu cá là 7.294 chiếc, tổng công suất là 620.920CV, trong đó tàu có chiều dài từ 15 m trở lên là 1.647chiếc, chiếm 2,6% thu hút hơn 25.000 lao động trực tiếp trên biển.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá đánh giá: Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ trong phát triển kinh tế mà còn đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Mong rằng thời gian tới, Tổng công ty Tân Cảng Sài gòn nói riêng và lực lượng Hải quân nói chung phối hợp và hỗ trợ kịp thời cho ngư dân trong kiểm tra, kiểm soát ngư trường, cứu hộ, cứu nạn, cung cấp thông tin trên biển để ngư dân yên tâm bám biển, bám ngư trường khai thác thủy hải sản phát triển kinh tế. Đồng thời tập trung tuyên truyền cho ngư dân về luật pháp trên biển, Luật Thuỷ sản 2017, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chống đánh bắt bất hợp pháp; tăng cường giám sát, kiểm tra tàu cá trước khi xuất bến v.v...

Trao áp phao, tủ thuốc, cờ Tổ quốc cho ngư dân Thanh Hóa.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân mong muốn 3 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài gòn, Quân chủng Hải quân thực hiện tốt mục tiêu, nội dung chương trình đã xác định, tạo thành phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa lớn.

Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang nhấn mạnh: Đối với bà con ngư dân, vươn khơi, bám biển không chỉ để khai thác tiềm năng kinh tế biển, làm giàu cho gia đình, địa phương mà còn góp phần quan trọng vào việc khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, làm sáng đẹp hình ảnh ngư dân-chiến sĩ trên biển.

Thực hiện Chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, Tổng công ty Tân cảng Sài gòn sẽ tập trung tuyên truyền cho ngư dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo. Việc phân định ranh giới trên biển giữa Việt Nam với các quốc gia khu vực. Bên cạnh đó, sẽ thông tin tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân biết được các khu vực tránh, trú bão; phương pháp thông tin, cảnh báo thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; phương pháp quan sát, nhận dạng, thông tin, thông báo khi gặp mục tiêu lạ trên biển; địa điểm triển khai các trung tâm dịch vụ hậu cần, kỹ thuật nghề cá (âu tàu, làng chài) tại các đảo trên Quần đảo Trường Sa do Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đang trực tiếp quản lý.