Tân Giám đốc Sở TN và MT Đà Nẵng được bổ nhiệm khi chưa đủ tiêu chuẩn?

Ông Tô Văn Hùng, sinh năm 1976, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc, là Tiến sĩ Quy hoạch vùng và đô thị, từng là giảng viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Năm 2016, ông Hùng trúng cử Đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021, làm Trưởng Ban Đô thị HĐND TP được gần 3 năm. Như vậy, ông Hùng chưa từng làm viên chức, công chức trong ngành Tài nguyên và Môi trường.

Ông Tô Văn Hùng ngoài cùng bên phải. Trong khi đó, quy định tại Thông tư 77/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu rõ, tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì phải hiểu biết sâu về nghiệp vụ quản lý Tài nguyên và Môi trường, các chiến lược, quy hoạch lớn của ngành Tài nguyên và Môi trường; Đã hoàn thành Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường dành cho lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức. Đồng thời, phải có thời gian công tác trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường từ 5 năm trở lên (cộng dồn)… Về việc này, ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng cho biết: “Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng đã thực hiện quy trình để thành phố bổ nhiệm ông Tô Văn Hùng theo đúng quy định". Thế nhưng, theo Thông tư 77 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì ông Hùng thiếu một số tiêu chuẩn như số năm công tác (cộng dồn 5 năm...), thiếu chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường dành cho lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức... Ông Võ Ngọc Đồng giải thích: "Về kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh vực tài nguyên môi trường thì anh Hùng đã có thời gian giảng dạy lĩnh vực này 17 năm rồi. Thứ hai, anh làm trưởng Ban Đô thị cũng gần 3 năm nên cũng coi như có kinh nghiệm. Cái này đã được xem xét cụ thể. Về chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường dành cho lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường là do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức nhưng mới tổ chức 1,2 lớp gì đó, số người học cũng không nhiều lắm”.

Ông Tô Văn Hùng - tân Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng

Riêng về thời gian thi tuyển chuyên viên chính và có kết quả chóng vánh trong 1 tuần, bổ sung tiêu chuẩn trước khi bổ nhiệm ông Tô Văn Hùng, ông Võ Ngọc Đồng lý giải: "Việc tổ chức thi chuyên viên chính của thành phố Đà Nẵng đã được Bộ Nội vụ ủy quyền cho địa phương. Cả danh sách, kế hoạch thi tuyển và các điều kiện dự thi của thí sinh đều được Bộ Nội vụ duyệt. Đà Nẵng mời Bộ vào chấm thi, số lượng người thi ít nên có kết quả nhanh chóng là bình thường".

Ngày 18/10, có kết quả thi chuyên viên chính thì ngay hôm sau 19/10 đã có quyết định bổ nhiệm ông Tô Văn Hùng làm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ông Võ Văn Thương, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, Thông tư 77 có hiệu lực từ tháng 3/2018.

Theo ông Võ Văn Thương, ông Tô Văn Hùng từng là Trưởng Khoa Kiến trúc- Xây dựng, trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố nên cũng có kinh nghiệm quản lý, còn thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường thì sẽ bổ sung sau.

"Các tiêu chuẩn cứng khác như Cao cấp chính trị, chuyên viên chính và các điều kiện khác đều đảm bảo. Còn Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường là chưa hoàn thành Chứng chỉ quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường dành cho sở Tài nguyên và Môi trường. Khi bổ nhiệm rồi anh sẽ dành thời gian đi học để cập nhật, bổ sung. Cái đó cũng bình thường thôi chứ không phải là tiêu chuẩn bắt buộc", ông Thương nói.

Được biết, ông Tô Văn Hùng là con rể của ông Huỳnh Năm - nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng./.