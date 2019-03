Tận thấy xe Kumho Việt Thanh “vợt” khách ngoài đường như... trong bến xe

Nhiều năm qua, tình trạng xe khách chạy kiểu rùa bò, dừng đỗ đón trả khách sai quy định dọc tuyến đường Vành đai 3, đoạn trước Bến xe Mỹ Đình đến cầu vượt Mai Dịch, trên tuyến Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng đang trở nên nhức nhối. 41ebcbe1361715752733ead7415b5e32/5c9caad4/2019_03_25/QXMCWBpLLqo/kumhobatkhach.mp4 Trong đó, nhà xe Kumho Việt Thanh tuyến Mỹ Đình - Quảng Ninh được xác định là vi phạm và“tái diễn” vi phạm nhiều nhất. Ghi nhận của phóng viên VOV, gần như 100% xe khách Kumho Việt Thanh khi ra khỏi Bến Mỹ Đình là chạy “rùa bò”, nằm lì ven đường đón, chờ khách. Từ điểm quay đầu xe được Sở GTVT Hà Nội bố trí (cách cổng bến 300m về phía Đình Thôn) đến khu vực đối diện trụ sở Bộ Công an trên đường Phạm Văn Đồng) khoảng cách chỉ 1km nhưng có tới 6 điểm dừng đón, chờ khách của nhà xe Kumho Việt Thanh. Theo một lịch trình định trước, đều đặn, tất cả xe khách Kumho Việt Thanh khi quay đầu sẽ nằm lại ven đường, ngay điểm mở chờ khách và hàng khoảng 5 phút. Sau đó sẽ “lết” đến điểm dừng xe buýt trước cửa hầm đi bộ, đối diện cổng Bến xe Mỹ Đình…nằm tiếp. Mỗi khi đón khách, nhận hàng, các xe này bất chấp là dừng giữa tim đường hay phải phanh gấp, tạt đầu các phương tiện khác để đón khách. Theo một lịch trình định trước, đều đặn, tất cả xe khách Kumho Việt Thanh khi quay đầu sẽ nằm lại ven đường, ngay điểm mở chờ khách và hàng khoảng 5 phút. Sau đó sẽ “lết” đến điểm dừng xe buýt trước cửa hầm đi bộ, đối diện cổng Bến xe Mỹ Đình…nằm tiếp. Mỗi khi xe Kumho Việt Thanh dừng đón khách, cả dòng giao thông phía sau lại ùn ứ, nhiều người điều khiển xe phanh dúi dụi, hoặc giật mình loạng choạng, tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra tai nạn và mất an toàn cho người tham giao thông. Theo thống kê của Đội CSGT số 6, Công an Thành phố Hà Nội, tình trạng xe đón trả khách sai quy định đang có dấu hiệu tăng cao. Trong khoảng 3 tháng gần đây, riêng Đội CSGT số 6 đã xử phạt trên 600 trường hợp vi phạm, tổng tiền phạt hơn nửa tỷ đồng. Đại diện Sở GTVT Hà Nội cũng khẳng định, có hiện tượng xe khách dừng đỗ, đón trả khách bên ngoài bến xe, trên đường vành đai 3 đường Phạm Văn Đồng sai quy định và có dấu hiệu gia tăng trong thời gian qua.Trong số các nhà xe vi phạm, xe khách Kumho Việt Thanh là nghênh ngang nhất, vi phạm nhiều nhất. Bên cạnh đó, trên tuyến vành đai 3, nhiều nhà xe khác như các nhà xe Nam Hương; Thảo Nguyên chạy tuyến Yên Bái – Hà Nội, nhà xe Huy Hương chạy tuyến Hà Nội – Phú Thọ...thường xuyên đón khách sai vị trí; cho hàng rong lên xe chèo kéo khách; đặc biệt thu tiền vé tuyến sai quy định. Những “ông trời con” của tuyến đường vành đai 3, coi thường pháp luật này đang gây áp lực vô cùng lớn lên giao thông khu vực, gây bất bình đẳng giữa các nhà xe tham gia vận tải khách trên cùng tuyến khai thác.

