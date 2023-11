Tặng công trình dân sinh tại lễ kết nghĩa địa phương 2 bên biên giới Việt- Lào

Từ sáng sớm, cụm bản Lẳng Khăng, huyện Bua Lạ Pha, tỉnh Khăm Muộn (Lào) đã đông vui, nhộp nhịp. Người dân đến khu vực trạm y tế cụm bản Lẳng Khăng để tham gia ngày hội kết nghĩa cụm dân cư 2 bên biên giới. Bà con được khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, nhận công cụ lao động, nhận nhiều phần quà và tham dự bữa cơm đoàn kết, giao lưu văn hóa văn nghệ giữa nhân dân 2 bên biên giới.

Tại đây, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã khánh thành và bàn giao công trình “Ánh sáng vùng biên” và “Cổng chào vùng biên” tặng bà con địa phương. Tổng trị giá các công trình khoảng 250 triệu đồng. Các sở, ngành của tỉnh Quảng Bình trao tặng nhiều suất quà tặng các hộ gia đình, các em học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao tặng công cụ sản xuất, cây giống; cụm loa “Truyền thanh bản xa”; tủ thuốc và một số trang thiết bị y tế cho trạm y tế bản Lẳng Khăng. Tổng trị giá các hoạt động, các phần quà hơn 700 triệu đồng.

Trao quà tặng Nhân dân nước bạn Lào

Thăm khám bệnh cho người dân tại cụm bản ở nước bạn Lào

Tặng bà con bản Lẳng Khăng công cụ sản xuất

Ông Thao Kẹo Ta Bang Ma, người dân cụm bản Lẳng Khăng, huyện Bua Lạ Pha cảm kích: “Lễ kết nghĩa bản- bản giữa cụm bản Lẳng Khăng và xã Dân Hóa giúp bà con xây dựng cổng chào, đường dây điện, trao quà, khám chữa bệnh miễn phí cho Nhân dân. Tôi thay mặt bà con dân bản rất cảm ơn cán bộ biên phòng, cán bộ Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã giúp đỡ bà con chúng tôi nơi đây còn nhiều khó khăn”.

Học sinh, Nhân dân cụm bản Lẳng Khăng (Lào) đón chào đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình

Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình (Việt Nam) và tỉnh Khăm Muộn (Lào) cùng đại diện nhân dân 2 bên biên giới đã ký biên bản kết nghĩa giữa xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam với cụm bản Lẳng Khăng, huyện Bua Lạ Pha, tỉnh Khăm Muộn, Lào. Việc làm này đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc 2 bên biên giới, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu, thông thương và phát triển kinh tế.

Theo quy chế kết nghĩa cụm dân cư 2 bên biên giới, chính quyền và nhân dân 2 bên có trách nhiệm bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; không kích động hoặc phá hoại an ninh, an toàn xã hội và trật tự công cộng. Nhân dân cụm dân cư hai bên chấp hành nghiêm việc qua lại biên giới theo quy định; không vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; không vượt biên. Mỗi người dân có trách nhiệm cung cấp kịp thời những hành vi vi phạm với chính quyền bản cụm bản Lẳng Khăng và xã Dân Hóa cũng như lực lượng bảo vệ biên giới. Các bên sẽ tạo điều kiện, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế; căn cứ điều kiện, khả năng của mỗi bên để hợp tác, giúp đỡ xây dựng, tặng công trình dân sinh phục vụ đời sống nhân dân, xóa đói, giảm nghèo.

Tặng bà con cụm bản nước bạn Lào cụm loa “Truyền thanh bản xa”

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, hàng năm, chính quyền 2 địa phương kết nghĩa phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình và rút ra những kinh nghiệm để công tác kết nghĩa cụm dân cư bên biên giới ngày càng có hiệu quả hơn.

“Tổ chức lễ kết nghĩa bản bản giữa cụm bản Lẳng Khăng và xã Dân Hóa. Người dân 2 bên biên giới rất hồ hởi, phấn khởi, vui mừng cùng giao lưu với nhau. Qua sự kiện này, chúng tôi tổ chức rất nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, phát huy sự đoàn kết gắn bó và tạo mối gắn kết giữa Nhân dân 2 bên biên giới bằng những tình cảm rất sâu đậm”-Đại tá Trịnh Thanh Bình cho hay.