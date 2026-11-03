Tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động báo chí

Tại buổi sinh hoạt, Thượng tá Trịnh Đức Nhỏ, Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an thành phố Cần Thơ, đã thông tin, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; trong đó tập trung làm rõ các quy định chung về bí mật nhà nước, phạm vi thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Buổi sinh hoạt chuyên đề giúp cán bộ, đảng viên, nhân viên cập nhật, nâng cao nhận thức về các quy định của pháp luật liên quan đến sinh hoạt chuyên đề “Công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong cơ quan báo chí”.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề “Công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong cơ quan báo chí”.

Thượng tá Trịnh Đức Nhỏ cũng lưu ý việc nâng cao ý thức trách nhiệm trong quá trình thu thập, tiếp nhận, khai thác và đăng tải thông tin; đặc biệt chú trọng xác minh tính chính xác của tài liệu, nguồn tin và nội dung phản ánh. Đối với những thông tin liên quan đến các lĩnh vực có quy định pháp luật chuyên ngành, cần kiểm tra kỹ căn cứ pháp lý, tránh đăng tải thông tin chưa được xác minh đầy đủ, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, đối với thông tin đã được cơ quan có thẩm quyền xác định, kết luận hoặc có tài liệu chính thức làm căn cứ, cần phản ánh đúng bản chất sự việc, thể hiện rõ nguồn tin, cơ quan cung cấp và tình trạng xử lý. Trường hợp thông tin còn dấu hiệu nghi vấn, cần chủ động xác minh từ nhiều nguồn độc lập, tìm kiếm tài liệu đối chứng và liên hệ cơ quan chức năng có thẩm quyền để làm rõ trước khi đăng tải.

Thượng tá Trịnh Đức Nhỏ, Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an thành phố Cần Thơ

Thượng tá Trịnh Đức Nhỏ cho rằng cần phân biệt rõ thông tin đã được xác nhận với thông tin đang trong quá trình xác minh và ý kiến, nhận định của các bên liên quan; không lấy nghi vấn làm kết luận, không sử dụng thông tin một chiều hoặc tài liệu chưa được kiểm chứng để khẳng định hành vi vi phạm. Đối với những vụ việc đang được cơ quan chức năng thụ lý, cần theo dõi thời hạn xác minh, xử lý và thông tin, bảo đảm phản ánh đúng tiến độ, kết quả giải quyết, không suy đoán khi chưa có căn cứ.

Qua buổi sinh hoạt chuyên đề, cán bộ, đảng viên, phóng viên và nhân viên Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được cập nhật, nâng cao nhận thức về các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước; đồng thời nâng cao trách nhiệm trong quá trình tác nghiệp, khai thác và xử lý thông tin, góp phần bảo đảm an toàn thông tin, thực hiện đúng quy định pháp luật trong hoạt động báo chí.