Tăng cường kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển giao thông ngày Tết

Thực hiện kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Nguyên Đán và lễ hội đầu xuân năm 2020, trong dịp Tết, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã tăng cường kiểm tra nồng độ cồn những người tham gia giao thông.



Tại các chốt kiểm tra, nhiều tài xế ô tô, người điều khiển mô tô, xe máy được yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Phần lớn tài xế, người điều khiển mô tô, xe máy đều không vi phạm nồng độ cồn.



Tài xế Nguyễn Văn Trung, ở Hưng Yên cho biết, từ khi Nghị định 100 có hiệu lực, mọi người khi tham gia giao thông đều ý thức giảm uống rượu bia, đặc biệt là không uống rượu bia khi lái xe.



“Tôi chạy xe lâu rồi nên rượu bia gần như bỏ hẳn, chúng tôi xác định đã đi làm là không uống rượu bia”, anh Trung nói.





Đội CSGT số 2 thuộc Cục CSGT đã kiểm tra, xử lý nồng độ cồn.

Anh Phạm Văn Sơn, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ, việc xử phạt nặng các trường hợp uống rượu bia khi lái xe sẽ giảm mạnh các vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia.



“Trong những ngày Tết này đến nhà ai cũng mời rượu bia nhưng tôi cố gắng từ chối, không uống để lái xe cho an toàn. Nghị định có tác dụng rất tốt, ý thức của người tham gia giao thông nâng lên rất rõ. Tình trạng ép uống rượu bia gần như không còn, ai cũng thông cảm cho những người phải lái xe”, anh Sơn cho biết.



Đại uý Nguyễn Ngọc Hoàn, Phó đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, dịp Tết Canh Tý 2020, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 2 bố trí cán bộ, chiến sĩ ứng trực 100% quân số tuần tra lưu động, hướng dẫn phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.



Bên cạnh đó, đơn vị bố trí các tổ công tác chốt trực tiến hành xử lý vi phạm, khi phát hiện vi phạm, Cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện.



“Hiện nay, lái xe trên các tuyến cao tốc chấp hành tương đối tốt về việc không uống rượu bia điều khiển phương tiện. Lãnh đạo Cục đã chỉ đạo sát sao cũng như trang bị đầy đủ cho đội ống thổi sử dụng 1 lần, đảm bảo vệ sinh cho người được kiểm tra”, Đại uý Nguyễn Ngọc Hoàn cho biết.



Theo thông tin mới nhất từ Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, trong ngày 25/1, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 22 người, bị thương 13 người. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 bằng về số vụ, tăng 7 người chết, bằng số người bị thương. Tuyến đường sắt và đường thủy không xảy ra vi phạm.



Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ của Cục Cảnh sát giao thông và địa phương đã kiểm tra, xử lý hơn 2.200 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước hơn 2 tỷ đồng./.