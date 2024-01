Tăng đơn hàng dịp Tết, nhiều doanh nghiệp ra sức tuyển thêm lao động

Ông Nguyễn Trung Hiếu, chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Vinhomes cho biết, thời điểm trước Tết việc tuyển dụng có những khó khăn nhất định do đa phần người lao động sẽ muốn làm việc qua Tết để nhận tiền thưởng, tỷ lệ nghỉ việc dịp cuối năm để tìm kiếm công việc mới rất ít.

Hiện, công ty đang có nhu cầu tuyển rất nhiều vị trí từ bảo vệ đến chuyên viên kỹ thuật, ban quản lý chung cư, song vẫn chưa thể tuyển đủ số lượng.

Còn theo ông Đỗ Đức Trí, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cung ứng nhân lực Nhân Kiệt, cuối năm, doanh nghiệp này đang có nhu cầu tuyển hàng ngàn lao động phổ thông để đưa vào làm việc trong các khu công nghiệp Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội. Nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao hơn từ 20-30% so với bình thường, tập trung vào các lĩnh vực như điện tử, sản xuất.

Doanh nghiệp và người lao động kết nối trực tuyến

“Hiện nay nhiều lao động về quê quyết định ở lại địa phương làm việc, dẫn đến thiếu hụt lượng lớn tại các khu công nghiệp, việc tuyển lao động phổ thông gặp không ít khó khăn”, ông Trí thông tin.

Bên cạnh xu hướng tuyển dụng tăng cao, ông Trí cũng thừa nhận thời gian qua vẫn đang có tình trạng doanh nghiệp sa thải lao động. Nguyên nhân xuất phát từ việc số lượng đơn hàng của nhiều doanh nghiệp giảm mạnh, họ buộc phải sa thải bớt lao động hiện có. Song cũng cần ghi nhận sự nỗ lực của nhiều doanh nghiệp FDI lớn dù đơn hàng sụt giảm, nhưng vẫn trả lương nghỉ việc để giữ chân người lao động.

Từ quá trình kết nối cung cầu, ông Đỗ Đức Trí nhận định, sau quá trình sa thải, lao động được tuyển dụng mới có ý thức kỷ luật tốt hơn và gắn bó với doanh nghiệp hơn.

Dự báo nhu cầu tuyển dụng quý 1/2024, ông Đỗ Đức Trí cho rằng, thông thường cuối năm và đầu năm thị trường lao động sẽ có sự dịch chuyển lượng lớn do người lao động về quê ăn Tết nhưng không quay lại. Doanh nghiệp cũng rất khó khăn trong việc tuyển mới để bù đắp vào số lượng thiếu hụt. Bên cạnh đó, làn sóng về đơn hàng ở nhiều lĩnh vực thường nhiều nhất vào đầu năm và cuối năm, do vậy, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp cũng tăng mạnh từ 10-20% so với bình thường. Những lĩnh vực liên quan đến điện tử, sản xuất, may mặc sẽ có xu hướng tuyển dụng tăng vào những tháng đầu năm 2024.

Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, đơn vị đã tăng tần suất tổ chức các phiên giao dịch việc làm, cũng như liên kết với các cơ sở đào tạo trên địa bàn để hỗ trợ doanh nghiệp tìm lao động.

Theo ông Thành, cận Tết Nguyên đán, thị trường lao động rất đa dạng phân khúc tuyển dụng, mức lương, kể cả việc làm bán thời gian và toàn thời gian. Đặc biệt nhu cầu việc làm bán thời gian tăng lên đáng kể, đây là quy luật thường niên của thị trường lao động.

“Khảo sát gần đây của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho thấy, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật, lao động trình độ cao đẳng – đại học và lao động phổ thông.

Các vị trí tuyển dụng phổ biến như quản lý nhà hàng, giám sát kỹ thuật, kinh doanh – marketing, kỹ thuật điện, điện tử, kỹ sư, nhân viên bán hàng – chăm sóc khách hàng, nhân viên giao hàng, lái xe, bảo vệ - tạp vụ…

Nhìn chung nhu cầu tuyển dụng đang tăng lên, song với thời điểm này phổ biến nhất vẫn là nhóm thương mại dịch vụ, bán buôn, bán lẻ, du lịch, ăn uống, lưu trú… Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu hoàn thiện đơn hàng, các doanh nghiệp ngành nghề công nghiệp chế biến – chế tạo cũng đang đẩy mạnh tuyển dụng nhiều lao động. Một số nhóm ngành về công nghệ thông tin, thương mại điện tử, xây dựng, tài chính, bảo hiểm vẫn đang có nhu cầu tuyển nhiều nhân sự ở thời điểm này”, ông Thành cho biết.

Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội dự báo, riêng trong tháng 1/2024, nhu cầu tuyển dụng nhân sự của các doanh nghiệp trên địa bàn có thể lên tới khoảng 35.000 – 40.000 chỉ tiêu. Dự kiến tính cả quý 1/2024, các doanh nghiệp tại Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng khoảng hơn 100.000 lao động.

“Từ nay đến Tết, căn cứ vào tình hình thị trường, Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ có kế hoạch cụ thể tổ chức thêm các phiên giao dịch việc làm với quy mô lớn, hoặc phân khúc phù hợp. Ngoài ra, các phiên giao dịch việc làm hằng ngày vẫn được tổ chức thường xuyên, để tiếp nhận đăng ký, nhu cầu tuyển dụng và tìm việc của người lao động/doanh nghiệp”, ông Thành thông tin.