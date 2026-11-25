VOV.VN - Dự án hồ Liên Mạc 1 tại phường Thượng Cát, Hà Nội đang tập trung thi công các hạng mục đào lòng hồ, ép cừ và hệ thống công trình phụ trợ. Nhà thầu phấn đấu hoàn thành công trình vào ngày 31/12/2026. Tuy nhiên, khối lượng đào đất lớn, điều kiện giao thông hạn chế trong khu dân cư đang đặt ra không ít áp lực.