Trong tập chung kết được phát sóng ngày 29/11, 6 "phi hành gia" trẻ gồm Nguyễn Kim Đạt (Học viện Hậu cần), Nguyễn Thành Vinh (Đại học Công nghiệp Hà Nội), Trần Minh Tú Nhi (Trường Đại học Quy Nhơn), Lục Cát Tường (Đại học RMIT Việt Nam), Lương Hoàng Bửu Ngọc (Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM) và Đặng Tuấn Kha (Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM) đã bước vào cuộc đua gay cấn nhất của Vũ trụ đồng tiền – The Moneyverse 2026.

Bám sát tinh thần của chủ đề “Bigbang Data”, năm nay, thử thách tại Chung kết được Ban Tổ chức thiết kế theo nguyên tắc edu-tainment (giáo dục kết hợp giải trí) với 5 thử thách, tương ứng 5 “hành tinh” Kiếm, Tích lũy, Tiêu, Đầu tư và Bảo toàn.

Các thí sinh tham gia thử thách tại chương trình

Mở đầu Chung kết, tại "hành tinh" Kiếm, các phi hành gia phải đối mặt với thử thách phân biệt các thiên thạch mang những loại thông tin khác nhau và chỉ bắn vào thiên thạch chứa thông tin chính xác, có giá trị trong thời gian 120 giây.

Tại "hành tinh" Tích lũy, 5 phi hành gia tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề tích lũy. Các câu hỏi được thể hiện dưới nhiều hình thức như âm thanh, hình ảnh, video, thi tính toán và “đọ” trình ngoại ngữ.

Tại "hành tinh" Tiêu, các phi hành gia trẻ gặp gỡ Yên Lam, biên tập viên Tạp chí Đẹp, một nhân vật AI có công việc, thu nhập và đời sống riêng. Qua cuộc trò chuyện ngắn, họ thu thập thông tin để chọn gói dữ liệu phù hợp, xây dựng phương án giải quyết vấn đề của nhân vật rồi trình bày trước hội đồng đánh giá và bảo vệ lập luận trước các câu hỏi phản biện.

Ở "hành tinh" Đầu tư, các phi hành gia có nhiệm vụ phải phân tích thông tin, chọn hàng hóa, đưa ra quyết định giao dịch và tính toán phương án quản trị rủi ro để tối ưu giá trị tài sản

Chặng cuối tại "hành tinh" Bảo toàn, thí sinh phải giải mã 3 lớp mật mã trong thời gian giới hạn. Các lựa chọn liên quan đến dữ liệu, thời gian và Monee có thể mở ra cơ hội nhưng đi kèm đánh đổi, đòi hỏi tính toán chiến lược ở từng bước. Người đầu tiên giải được thành công cả 3 lớp mật mã sẽ giành ngôi Quán quân.

Kết quả, Trần Minh Tú Nhi đến từ Trường Đại học Quy Nhơn đã xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc với phần thưởng 1 tỷ đồng tiền mặt và suất học bổng trị giá 9.787 AUD của CPA Australia.

Trần Minh Tú Nhi đến từ Trường Đại học Quy Nhơn xuất sắc giành giải Quán quân Vũ trụ đồng tiền 2026

Chia sẻ sau khi giành được ngôi vị quán quân, Tú Nhi cho biết, xuyên suốt hành trình từ Bán kết đến Chung kết, mỗi vòng thi đều mang lại những áp lực riêng. Nhưng với Tú Nhi, áp lực lớn nhất chính là khoảnh khắc không được phép sử dụng AI. Việc đã quá quen với sự hỗ trợ của công nghệ khiến em có chút chới với khi đột ngột phải tự lực hoàn toàn. Dù vậy, em đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tự trấn an bản thân rằng: “Khi không còn phao cứu sinh, chính mình sẽ tự cứu lấy mình”.

“Sự bùng nổ của AI mang đến cho người trẻ vô vàn tiện ích, nhưng cũng giăng ra cái bẫy của sự phụ thuộc. Bài học em rút ra là AI có thể cung cấp dữ liệu, phân tích rủi ro, nhưng không thể chịu trách nhiệm thay cuộc đời mình. Vì vậy, trong mọi vấn đề, đặc biệt là tài chính, AI chỉ là "người cố vấn", còn "người cầm lái" đưa ra quyết định cuối cùng bắt buộc phải là chính mình”, Tú Nhi chia sẻ.

Bước ra từ “Vũ trụ đồng tiền 2026” với ngôi vị Quán quân, bài học lớn nhất về quản trị tài chính cá nhân mà Nhi rút ra là phải luôn giữ cho mình một “cái đầu lạnh”. “Đôi khi, sức hút của đồng tiền khiến chúng ta dễ hành động theo cảm xúc, chỉ mải mê chi tiêu mà quên mất việc dùng lý trí để gìn giữ và gia tăng tài sản. Chính vì thế, quản trị tài chính luôn đi liền với quản trị bản thân. Khả năng duy trì kỷ luật sẽ giúp chúng ta làm chủ đồng tiền và không bao giờ phải hối hận về những quyết định chi ra”, nữ quán quân chia sẻ.

Đánh giá cao cách tiếp cận của chương trình khi đưa những tình huống thực tiễn về quản trị tài chính, ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI) vào các phần thi, nữ sinh Trường Đại học Quy Nhơn cho rằng, đây là cơ hội để sinh viên bước ra khỏi khuôn khổ lý thuyết, trực tiếp vận dụng kiến thức đã học để phân tích, đánh giá và giải quyết những vấn đề gần gũi với đời sống.

Điểm giá trị nhất mà chương trình mang lại chính là môi trường trải nghiệm thực tế, nơi sinh viên phải tư duy độc lập, đưa ra quyết định trong thời gian giới hạn, phối hợp đồng đội và linh hoạt ứng phó với những tình huống phát sinh. Đặc biệt, việc tiếp cận dữ liệu lớn và AI giúp các em nhận thức rõ hơn vai trò của công nghệ trong phân tích thông tin, quản lý tài chính và hỗ trợ ra quyết định trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.