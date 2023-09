Tàu 408 hỗ trợ lai kéo tàu cá gặp sự cố trên biển Trường Sa

Trước đó khi tàu 408 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại khu vực gần đảo Sinh Tồn thì nhận được điện của Sở Chỉ huy Vùng 4 Hải quân đi cứu kéo tàu cá Phú Yên số hiệu PY92476TS bị hỏng bánh lái ở Bắc đảo Sinh Tồn Đông, đang trôi về hướng Đông Nam.

Chuẩn bị chuyển dây cứu kéo sang tàu bị nạn

Sau khi nhận lệnh, mặc dù sóng, gió to cấp 5-6 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khu vực ven bờ, nhưng tàu 408 đã nhanh chóng tác nghiệp, triển khai phương án cứu kéo và cơ động đi tìm kiếm cứu nạn. Do điều kiện sóng gió lớn, trời tối nên sau 4 giờ, tàu 408 mới tìm thấy mục tiêu và cơ động tiếp cận, làm dây kéo sang tàu PY92476TS. Vào lúc 3g sáng nay 14/9/2023, tàu 408 lai kéo tàu cá bị nạn về đến đảo Sinh Tồn. Hiện tàu cá PY92476TS đang ở trong âu tàu để khắc phục sự cố.

Tiến hành kéo tàu bị nạn về đảo Sinh Tồn đề sửa chữa

Tàu PY92476TS do ông Lương Công Nuôi (18/11/1993) Địa chỉ: Khu phố 6, phường Phước Đông ,TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên làm thuyền trưởng, tàu hành nghề câu cá ngừ đại dương, trên tàu có 06 thuyền viên đi cùng, tàu xuất bến ngày 6/7/2023 (19/5 âm lịch) tại cảng Tuy Hòa, Phú Yên.