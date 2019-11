Tàu cá bốc cháy trên biển Quảng Trị, 7 ngư dân được cứu sống ​

Chiều nay (16/11), tàu cá mang số hiệu QT 92129 do ông Mai Văn Dũng, trú tại khu phố 7, thị trấn Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị làm thuyền trưởng đã đưa 7 ngư dân trên một tàu cá của ngư dân Nghệ An bị cháy vào bờ an toàn.

Kịp thời cứu nạn 7 thuyền viên trên tàu cá bị cháy.

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay (16/11) tàu cá của ngư dân tỉnh Nghệ An mang số hiệu NA 97678 do ông Lê Hồng Nhung, 32 tuổi, trú thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An làm thuyền trưởng cùng 6 thuyền viên đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Quảng Trị thì bất ngờ bị cháy.



Tàu cá bị cháy trên vùng biển Quảng Trị.

Lúc này, tàu cá QT 92129 đang đánh bắt thủy sản cách tàu gặp nạn khoảng 6 hải lý ngay lập tức chạy đến cứu nạn 7 người trên tàu bị cháy.

Các thuyền viên trên tàu cá gặp nạn được chăm sóc sức khỏe.

Theo các thành viên trên tàu cá gặp nạn, ngọn lửa khởi phát từ cabin sau đó lan ra các bộ phận khác của tàu. Trước tình huống nguy cấp, 7 thành viên trên tàu phải nhảy xuống biển.

Sau khi được đưa vào bờ an toàn, 7 ngư dân gặp nạn đã được các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Triệu Vân, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị kiểm tra sức khỏe./.