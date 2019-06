Tàu cá của ngư dân Quảng Bình bất ngờ bốc cháy tại cảng Gianh

Trung tá Hoàng Trọng Trình, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng cảng Gianh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Cảnh sát nỗ lực dập tắt đám cháy, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy tàu của ngư dân khi đang neo đậu tại cảng.



Con tàu bị thiêu rụi cùng với ngư cụ.

Trước đó, vào lúc 23 giờ 30 ngày 20/6, tại khu vực cảng Gianh, thuộc phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, tàu cá mang số hiệu QB98044-TS của ngư dân Hoàng Văn Long đã bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Phát hiện tàu cháy, người dân địa phương cùng với Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Bắc Quảng Bình, lực lượng Bộ đội Biên phòng cảng Gianh đã có mặt tại hiện trường, tìm mọi cách dập lửa.



Khu vực cảng Gianh nơi phát hiện tàu cá bị cháy.

Do trên tàu cá có 5.000 lít dầu diesel và các ngư cụ dễ cháy, thời tiết khô hanh nên lực lượng chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ dập lửa, ngọn lửa mới được khống chế.



Trung tá Hoàng Trọng Trình, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng cảng Gianh cho biết: Tàu cá có công suất 725CV cùng tất cả ngư cụ trên tàu bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại gần 2 tỷ đồng. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên tàu cá không có người trông coi, nên may mắn không có thiệt hại về người.



“Lần đầu tiên dập tắt được sau bùng phát trở lại, do bén dầu ở dưới. Trên tàu có 5 tấn dầu, lửa bén vào thì gây cháy dầu. Hiện đơn vị đang cùng Công an, Viện Kiểm sát xác minh, chưa thể nói rõ nguyên nhân cháy. Công an tỉnh đang ở hiện trường tiến hành giám định”, Trung tá Hoàng Trọng Trình nói./.