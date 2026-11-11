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Tàu cá ở Lâm Đồng bị sóng lớn đánh chìm làm 1 người gãy chân

Thứ Tư, 14:38, 11/11/2026
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VOV.VN - Trong lúc di chuyển vào bờ qua cửa sông Ba Đăng, tàu cá BTh 80788 TS ở xã Tân Hải (tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm khiến 1 lao động gãy chân trái, thiệt hại ước tính gần 200 triệu đồng.

 

Sáng 11/11, bà Triệu Thị Liễu (32 tuổi, trú thôn Hiệp Thành, xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng - khu vực La Gi, Bình Thuận cũ) đến Trạm Kiểm soát biên phòng La Gi (Đồn Biên phòng Phước Lộc, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) trình báo vụ việc tàu cá của gia đình bị sóng đánh chìm.

Cụ thể, tàu cá BTh 80788 TS (công suất 29 CV, dài 8,75 m) hành nghề lưới rê, gồm 2 lao động, do ông Phạm Vũ Châu (32 tuổi, trú thôn Hiệp Thành, xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng) làm chủ kiêm thuyền trưởng.

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Tàu cá bị nạn đã được kéo vào bờ. (Ảnh: B.H)

Vào lúc 9h ngày 10/11, sau khi đánh bắt hải sản, tàu cá đang về lại cửa sông Ba Đăng thì bị gió to sóng lớn đánh chìm, làm lao động tên Triệu Nguyễn Thái (56 tuổi, trú thôn Tam Tân, xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng) bị gãy chân trái, hiện đang điều trị tại Bệnh viện An Phước (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng).

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Phước Lộc đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng chức năng và chủ phương tiện hỗ trợ kéo phương tiện đưa vào bờ.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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