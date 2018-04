Tàu cao tốc gặp sự cố ở Cần Giờ: Lái tàu đã xử lý chuyên nghiệp

Liên quan vụ việc tàu cao tốc gặp sự cố ở Cần Giờ, chiều 8/4, ông Trần Song Hải, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ xanh DP cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, công ty đã kịp thời khắc phục, đảm bảo an toàn cho hành khách.

Theo ông Hải, sự cố trên là ngoài ý muốn, trước khi tàu ra khơi đã có biên bản kiểm tra kỹ thuật như độ bền của vỏ tàu, vệ sinh trên khoang máy, kiểm tra các hoạt động bất thường. Theo biên bản thì mọi thứ đều tốt, từ công tác kiểm tra vỏ tàu, bơm nước.

Trả lời về việc thời điểm tàu gặp nạn, hành khách trên tàu không mặc áo phao, ông Hải cho rằng, theo yêu cầu an toàn của Cục Đăng kiểm thì hành khách đi tàu không cần mặc áo phao.

Tàu cao tốc gặp sự cố trên biển Cần Giờ sáng 8/4.

"Khi xảy ra tình huống khẩn cấp, có hiệu lệnh của thuyền trưởng thì hành khách mới bắt đầu mặc áo phao. Lúc đó chúng tôi đã xử lý, đưa tàu vào bờ an toàn, hành khách và hành lý cũng an toàn nên chúng tôi chưa bật hiệu lệnh mặc áo phao", ông Hải nói thêm.

Theo trần tình của ông Hải, sáng nay, khi tàu cách bến Tắc Suất khoảng 300m, truyền trưởng của tàu là ông Lâm Phôn gài số đưa tàu cập bến. Tuy nhiên, ông Phôn phát hiện gài số lùi không được nên yêu cầu thợ máy kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra, thợ máy phát hiện nước tràn vào hầm máy rất nhanh. Lúc này, thủy thủ trên thuyền liên hệ ngay với Trung tâm cứu hộ cứu nạn số 3, cảnh sát biển nhận giúp đỡ.

Ngay sau đó, thuyền trưởng cho tàu cập bến trả khách an toàn, bình thường và thu xếp cho các hành khách về TP.HCM bằng phương tiện khác.

"Chính tàu cao tốc Greenlines DP C3 này đã từng tham dự 3 lần các tình huống cứu hộ, cứ nạn trên biển. Đã từng giả định tình huống nước vào hầm máy thì các thuyền trưởng, thủy thủ và các máy sẽ xử lý thế nào.

Qua sự việc trên, tôi thấy thuyền trưởng Lâm Phôn xử lý rất nhanh, chuyên nghiệp, để tàu cập bến an toàn", ông Hải nói.

Ông Hải trần tình về sự việc tàu cao tốc gặp sự cố.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang trục vớt tàu lên để đánh giá nguyên nhân nước tràn vào khoang máy.

Được biết, đội tàu Công ty Công nghệ xanh DP có 9 khoang tàu. Trong đó, loại tàu như tàu gặp nạn hôm nay có 3 khoang composite do Nhà máy Tân Á Đông đóng ở tỉnh Tiền Giang.

Trước đó, ông Lê Minh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ (TP.HCM) cho biết, vào lúc 8h ngày 8/4, tàu cao tốc C3 chở khách từ Vũng Tàu về Cần Giờ gặp sự cố khiến nước tràn vào tàu.

Trên tàu lúc này có 1 thuyền trưởng, 1 máy trưởng, 1 thuyền viên, 1 nhân viên và 42 hành khách. Theo ông Dũng, tàu chỉ bị sự cố nước tràn vào khoang chứ không chìm. Sự cố khiến hành khách hoảng loạn chạy lên mũi tàu, rồi nhảy lên cầu cảng an toàn.

Sau sự cố, lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM yêu cầu Công ty TNHH Công nghệ xanh Greenlines DP phải đảm bảo đưa hành khách đi đường bộ đến nơi an toàn. Đồng thời, tổ chức rà soát tình trạng kỹ thuật, các điều kiện an toàn của những tàu khác đang chạy theo lịch trình để đảm bảo an toàn cho hành khách./.