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Tàu hàng bồi thường cho tàu cá bị tông chìm ở vùng biển Lâm Đồng hơn 2,5 tỷ đồng

Thứ Sáu, 19:00, 10/07/2026
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VOV.VN - Liên quan vụ tàu hàng tông chìm tàu cá trên vùng biển Lâm Đồng khiến 1 người tử vong, các bên liên quan đã thống nhất bồi thường hơn 2,5 tỷ đồng cho tàu cá bị tông chìm.

Chiều 10/7, Đồn Biên phòng Thanh Hải (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức buổi làm việc và đã thống nhất đề ra phương án giải quyết vụ tai nạn hàng hải khiến 1 người tử vong  xảy ra ngày 6/7.

Theo đó, các bên đã thống nhất về phương án khắc phục hậu quả, hỗ trợ đền bù thiệt hại nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các bên, đặc biệt là thuyền viên trên tàu cá BTh 98379 TS đã tử vong.

tau hang boi thuong cho tau ca bi tong chim o vung bien lam Dong hon 2,5 ty dong hinh anh 1
Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: B.H)

Ông Phan Văn Chi (chủ tàu cá BTh 98379 TS bị tông chìm) đồng ý với số tiền bồi thường là 2,5 tỷ đồng do Công ty TNHH vận tải Việt Thuận chi trả (chủ tàu Việt Thuận 11-07). Mặt khác, cam kết không có bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại gì tới chủ tàu, thuyền viên tàu Việt Thuận 11-07, người bảo hiểm của tàu Việt Thuận 11-07.

Sau khi nhận đủ số tiền trên, ông Phan Văn Chi sẽ chịu trách nhiệm chi trả cho gia đình thuyền viên tử vong H.N.Tr với số tiền 300 triệu đồng. Đồng thời, chi trả cho 16 thuyền viên trên tàu bị nạn, mỗi thuyền viên 5 triệu đồng.

Trước đó, ngay khi xảy ra vụ việc, đại diện Công ty TNHH vận tải Việt Thuận cũng đã hỗ trợ 100 triệu đồng để gia đình lo hậu sự cho thuyền viên tử vong và 16 thuyền viên, mỗi thuyền viên 2 triệu đồng để mua vật dụng cá nhân.

tau hang boi thuong cho tau ca bi tong chim o vung bien lam Dong hon 2,5 ty dong hinh anh 2
Hiện trường vụ việc. Ảnh từ Clip

Trước đó như đã đưa tin, vào lúc 6 giờ 55 phút ngày 6/7, tàu cá mang số hiệu BTh 98379 TS do ông Phan Văn Chi (54 tuổi) trú phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, xuất bến từ Cảng cá Phú Hải để ra khơi khai thác hải sản. Trên tàu lúc này có tổng cộng 17 thuyền viên.

Khi tàu cá đang đánh bắt hải sản cách mũi Cảng Phú Hải khoảng 10 hải lý về hướng Đông Nam thì bất ngờ bị tàu hàng Việt Thuận 11-07 đang di chuyển theo hướng Nam tông chìm tại chỗ. 

Các nạn nhân trên tàu cá bị nạn được một tác cá khác cứu vớt, tuy nhiên 1 thuyền viên đã không qua khỏi.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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