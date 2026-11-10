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Tàu hàng hơn 23.000 tấn bị sóng lớn đánh trôi, mắc cạn ở vùng biển Huế

Thứ Ba, 14:09, 10/11/2026
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VOV.VN - Gió to, sóng lớn khiến tàu hàng VTA NEPTUNE, trọng tải hơn 23.000 tấn bị trôi dạt và mắc cạn tại vùng biển thành phố Huế. Trên tàu có 20 thuyền viên cùng 264 tấn dầu DO và FO. Cảng vụ Hàng hải yêu cầu chủ tàu khẩn trương triển khai phương án đưa tàu thoát cạn, phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây, khoảng 20h30 phút ngày 9/11, do gió to, sóng lớn, tàu hàng VTA NEPTUNE (quốc tịch Việt Nam) bị rê neo, trôi dạt và mắc cạn tại vùng biển gần khu nghỉ dưỡng Laguna, thuộc thôn Cảnh Dương, xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế. Vị trí tàu mắc cạn cách phao số 0 luồng hàng hải Chân Mây khoảng 2,75 hải lý về phía Tây Nam.

Tàu VTA NEPTUNE là tàu chở hàng rời, trọng tải toàn phần 23.620 tấn, dài hơn 150m, rộng 26m. Thời điểm xảy ra sự cố, tàu không chở hàng, trên tàu có 20 thuyền viên, khoảng 52 tấn dầu DO và 212 tấn dầu FO.

Hình ảnh tàu hàng mắc cạn

Sau khi mắc cạn, tàu có hướng mũi khoảng 123 độ, nghiêng trái 2 độ. Tàu đang thả neo, khu vực mắc cạn có chất đáy chủ yếu là cát. Theo lực lượng Biên phòng, vị trí tàu mắc cạn không ảnh hưởng hoạt động hàng hải trong khu vực. Thời điểm cập nhật, vùng biển này có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9.

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Tàu hàng VTA NEPTUNE (quốc tịch Việt Nam) bị rê neo, trôi dạt và mắc cạn tại vùng biển Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế.

Để bảo đảm an toàn cho thuyền viên, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và hạn chế thiệt hại, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế yêu cầu chủ tàu khẩn trương khảo sát tình trạng thân vỏ, kiểm tra các két ballast, xác định lượng dầu còn lại và tính toán các thông số kỹ thuật cần thiết. Đồng thời, chủ tàu phải nghiên cứu, triển khai phương án đưa tàu thoát cạn và di chuyển đến vị trí neo đậu an toàn. Quá trình xử lý sự cố phải được báo cáo kịp thời cho Cảng vụ Hàng hải, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để phối hợp hỗ trợ.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây đang phối hợp với Cảng vụ Hàng hải theo dõi, cập nhật tình hình và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hàng hải, phòng ngừa sự cố môi trường.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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