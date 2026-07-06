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Tàu hàng tông chìm tàu cá trên vùng biển Lâm Đồng, 1 người tử vong

Thứ Hai, 14:30, 06/07/2026
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VOV.VN - Trưa 6/7, Đồn Biên phòng Thanh Hải (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) báo cáo về vụ việc tai nạn giữa Tàu hàng Viet Thuan 11-07 với tàu cá BTh 98379 TS.

Cụ thể, tàu cá BTh 98379 TS (công suất 420 CV), hành nghề vây rút chì, trên tàu có 17 thuyền viên do Phan Văn Chi (54 tuổi) trú phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Clip ghi lại hình ảnh tàu cá bị chìm. Clip: B.H

Tàu xuất bến vào lúc 6h55, cùng ngày tại Cảng cá Phú Hải đi khai thác hải sản. Khi đang hành nghề tại khu vực cách mũi Cảng Phú Hải 10 hải lý về hướng Đông Nam thì bị Tàu hàng Viet Thuan 11-07 di chuyển theo hướng Nam tông chìm.

Vào thời điểm tàu cá BTh 98379 TS bị chìm, 17 thuyền viên được tàu cá BV 93303 TS do ông Phạm Văn Tiến (45 tuổi), trú xã Phước Hải, TP.HCM làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cứu vớt, trong đó có một người chết (chưa xác định danh tính).

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Tàu cá đưa các thuyền viên và 1 thi thể cập cảng Phú Hải. Ảnh: B.H

Hiện nay, tàu cá BV 90703 TS do ông Trần Văn Lai (50 tuổi) trú xã Phước Hải, TP.HCM làm thuyền trưởng đang chở 16 người (gồm 15 thuyền viên, sức khỏe ổn định và 1 xác chết vào bờ). Người còn lại là ông Phan Văn Chi ở lại điểm xảy ra tai nạn trông coi xác tàu.

Đến 13h45 cùng ngày, tàu cá BV 90703 TS cập cảng Phú Hải. Lúc tàu cá chở các thuyền viên cập cảng, lực lượng ứng trực tại cảng cá Phú Hải đã hỗ trợ y tế.

tau hang tong chim tau ca tren vung bien lam Dong, 1 nguoi tu vong hinh anh 2
Các thuyền viên được thăm khám sức khoẻ. Ảnh: B.H

Và dự kiến 14h, Tàu hàng Viet Thuan 11-07 hành trình vào cảng Phan Thiết (neo đậu khu vực ngoài cảng) để tiến hành làm việc với cơ quan chức năng.

Đoàn Sĩ/VOV TP.HCM
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