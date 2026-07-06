Tàu hàng tông chìm tàu cá trên vùng biển Lâm Đồng, 1 người tử vong

Tóm tắt

VOV.VN - Trưa 6/7, Đồn Biên phòng Thanh Hải (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) báo cáo về vụ việc tai nạn giữa Tàu hàng Viet Thuan 11-07 với tàu cá BTh 98379 TS.

