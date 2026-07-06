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VOV.VN - Trưa 6/7, Đồn Biên phòng Thanh Hải (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) báo cáo về vụ việc tai nạn giữa Tàu hàng Viet Thuan 11-07 với tàu cá BTh 98379 TS.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_tau_hang_tong_chim_tau_ca_tren_vung_bien_lam_dong_1_nguoi_tu_vong.m3u8
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Tàu hàng tông chìm tàu cá trên vùng biển Lâm Đồng, 1 người tử vong
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2026-07/tiktok_tau_hang_tong_chim_tau_ca_tren_vung_bien_lam_dong_1_nguoi_tu_vong.m3u8
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